Андрей Пионтковский: В Кремле уже проиграли большую войну в Украине 3 1.02.2022, 9:52

6,494

Андрей Пионтковский

Февраль в России всегда звонит дважды.

69 лет назад миллионы советских людей услышали из своих репродукторов, а самые номенклатурные из москвичей из своих диковинных телевизоров удивительные слова — дыхание Чейна-Стокса, пишет на сайте kasparov.ru известный российский публицист Андрей Пионтковский.

Два самых "эффективных менеджера" и два самых жестоких палача режима — Сталин и Берия — отчетливо понимали, что холодную войну СССР выиграть не в состоянии. Холодная война лишала молодую ядерную державу, которую они возглавляли, возможности реализовать в полной мере свое главное и бесспорное преимущество над любым противником — нулевую ценность человеческой жизни.

Из этого знания, полного печали, они сделали радикально противоположные выводы.

Сталин намерен был перевести холодную войну в горячую фазу.

Статья в "Правде" 13.01.1953 о еврейских врачах-убийцах, носившая неповторимый отпечаток его собственного пера, предвещала не только средневековый погром внутри страны:

"Разоблачение шайки врачей-отравителей является сокрушительным ударом по американо-английским поджигателям войны. Поймана и обезврежена их агентура.

Советский народ с гневом и возмущением клеймит преступную банду убийц и их иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги, он раздавит, как омерзительную гадину. Что касается вдохновителей этих наймитов-убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово".

До дыхания Чейна-Стокса оставалось 48 суток.

Где-то вы, мои молодые читатели, уже не раз слышали эти сталинские слова "Удары будут наноситься по центрам принятия решений".

Да, Февраль всегда звонит дважды. Путин и Патрушев, так же как их предшественники, прекрасно понимают, что РФ тем более не способна выиграть холодную войну. Но выводы из этого знания на этот раз два вождя сделали одинаковые. "Скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне", — говорит один из них. "Мы в рай, а они просто сдохнут", — разъясняет на более доступной массам фене другой.

Роль промежуточной "омерзительной гадины" предоставлена кремлевскими стратегами на этот раз не евреям, а украинцам, а американо-английские штабы остались теми же, что и 70 лет назад. Главное ведь — огонь по штабам.

Но Февраль-2022, в который мы вступаем, при всей схожести геопсихологических фантазмов советского/российского руководства кардинально отличается от сюжета 1953 года. Во-первых, нет чреватого дыханием Чейна-Стокса конфликта вождей. Есть единый бункерный тандем двух п. Во-вторых, буквально с каждым днем растет количество высокопоставленных "нео-эренбургов". Все они, вдохновляясь стилистикой знаменитого письма И.Г. Эренбурга И.В. Сталину, пишут в разных форматах одно и то же письмо державному тандему:

"Дорогой Владимир Платонович! Преступления стран агрессивного блока НАТО и их презренных украинских наймитов против Русского Мира безмерны. Мы целиком поддерживаем Ваши дерзновенные замыслы по максимальному расширению Зоны нашего геополитического доминирования. По одному Вашему слову мы готовы положить на алтарь русской Победы наши жизни и наши немалые состояния. Но не задуматься ли нам на секунду, глубокоуважаемый Владимир Платонович, не нанесет ли наше гипотетическое вторжение на Украину, о котором постоянно говорят на Западе, ущерб нашему Великому Делу, не сплотит ли оно против нас поджигателей войны и русофобов всех мастей?"

Так много эренбургов сразу не бывает. Эренбург — это все-таки был штучный товар. Да и сами Путин с Патрушевым личности несколько иного масштаба, нежели Сталин и Берия.

Трагедия февраля 1953-го оборачивается фарсом 2022-го. Суть его каждым своим постом, каждым заданным ею вопросом на пресс-конференции обнажает последняя Пассионария Русского мира неистовая Маргарита Симоньян: "Начальник зассал. Продолжает жевать сопли. Не готов жахнуть по Америке".

Историческая миссия завоевания полмира (собирайте манатки и убирайтесь!) и окончательного решения украинского вопроса (нет такого народа!) подменяется, судя по думским инициативам, гораздо более скромной повесткой — удержать кусочек выдуманной Новороссии, скукожившейся до огрызка ОРДЛО.

Нео-эренбурги, перебивая друг друга, предлагают все новые сочинения на заданную начальством тему "Почему мы обосрались идти на войну с Украиной":

1. Мы и не собирались.

2. Только этого и ждут от нас наши враги.

3. Мы уже достигли всех поставленных нами целей.

Вполне убедительная аргументация для Начальника, который, ультимативно требуя от Запада (!) признать его смотрящим над всем постсоветским пространством и еще Центральной Европой в придачу, не явился на войну с Эрдоганом в Закавказье и по звонку Си немедленно убрал свой символический контингент из Казахстана.

И как бы анонсом абсолютного февральского абсурда одиночный антивоенный пикет Патрушева с плакатиком "Мы все Эренбурги".

Они еще могут начать большую войну в Украине. Но они ее уже проиграли. Нет за ними ни мнения народного, ни даже консенсуса "элит". Нет у них даже собственных яиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».