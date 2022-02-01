Спикер нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку 1.02.2022, 10:09

Нурлан Нигматулин

Его мандат передали главе администрации Токаева.

Спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

«Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Н.З. в Мажилис Парламента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Его мандат передали главе администрации президента Ерлану Кошанову, зарегистрированному депутатом от правящей партии «Нур Отан». Вместо Кошанова руководителем администрации президента назначен Мурат Нуртлеу, занимавший меньше месяца до этого должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

«Это было очень насыщенное, ответственное время, когда каждое законодательное решение предопределяло дальнейшее развитие страны», — прокомментировал сам Нигматулин свое решение.

Нигматулин занял пост председателя мажилиса в 2016 году. Тогда за него единогласно проголосовали 102 депутата. Позже, в 2021 году, он был переизбран также единогласным решением, именно экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил переизбрать кандидатуру Нигматулина. Нигматулин был руководителем фракции партии «Нур Отан», однако в обновленный состав бюро политсовета партии его не включили.

В Казахстане после массовых протестов, начавшихся 2 января из-за повышения цен на газ, начались перестановки на руководящих постах в органах власти и крупных компаниях. В частности, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима (мэра) Алматы Бакытжана Сагинтаева «в связи с переходом на другую работу». На должность акима Алматы назначен экс-председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

Сагинтаев занимал пост главы Алматы с 28 июня 2019 года, до этого он несколько месяцев работал в должности главы администрации президента, c сентября 2016 года по февраль 2019 года Сагинтаев работал премьер-министром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».