«Одной икры было три кило» 7 1.02.2022, 10:13

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иллюстрационное фото

Молодечненец вытянул на Вилейском водохранилище гигантскую щуку.

Владимир Жданюк из Молодечно вытащил из лунки водохранилища гигантскую щуку. Трофей завесил 14,790 граммов, а длина — больше метра, пишет «Мінская праўда».

Владимир Жданюк — заядлый рыбак, и подтянул к этому делу 14-летнего сына Кирилла. Молодечненцы поехали на Вилейское водохранилище, рыбачили в районе деревни Косута, поставили 10 ставок.

— Из 10 ставок сработала одна. Судя по тому, что рыба размотала всю катушку, поняли: что-то крупное. Килограмма четыре точно будет. А тут почти 15! — рассказывает удачливый рыбак.

Вытаскивать огромную рыбу из лунки помогал друг семьи Леонид. Щука оказалась огромной и весила почти 15 килограммов.

Здоровенную рыбу до берега Владимир тянул на веревке. Молодечненец рассказал, что в огромной хищнице одной только икры было около 3 килограммов. Из головы молодечненец сделал чучело, а из мяса — фарш.

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