В Ингушетии избили старейшину, ответившего на ультиматум Кадырова 1.02.2022, 10:27

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Нападавшие попали на видео.

Правоохранительные органы Ингушетии выясняют обстоятельства нападения на сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный суд») Сараждина Султыгова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее Султыгов ответил на ультиматум главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от ингушского общества выдвижения «обоснованных претензий».

По словам собеседника «Интерфакса», двое злоумышленников зашли в многоквартирный дом в Назрани в районе 105-го массива. Они постучали в дверь квартиры Султыгова, а когда им открыли, ворвались внутрь. Нападавшие сразу нанесли ему несколько ударов и «завалили слепого пенсионера на пол». Затем один из них ударил общественного деятеля ногой в живот.

«Всего преступников было трое, один остался в машине», - добавил источник. По его словам, нападавшие потребовали от Султыгова отказаться от видеообращений по поводу определения границы с Чечней.

Камеры видеонаблюдения в доме и подъезде четко зафиксировали лица подозреваемых и автомобиль BMW c госномерами соседнего региона, на котором они передвигались. По записям камер также удалось проследить маршрут передвижений BMW.

Видеозапись с места происшествия опубликована изданием «Фортанга».

Ранее Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на ультиматум главы Чечни Рамзана Кадырова. Сопредседатель «Мехка-Кхел» предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами, посодействовать в восстановлении прав на жилье ингушей, проживавших до боевых действий в Грозном, а также попросил отказаться от критических высказываний в адрес Ингушетии и ее народа.

«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — говорил ингушский старейшина. Султыгов добавил, что вопрос о границе «не стоит того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди народов».

В середине января Кадыров обратился к ингушам с угрожающим посланием. «Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или шариата, в чем я виноват, и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», — заявил Кадыров.

При этом на предъявление обвинений глава республики дал ингушам трое суток, заявив, что, если этого не произойдет, он «сполна» спросит с тех, кто пытается его очернить в глазах народа. Отсчет начался 12 января в 17:30. «Я не хочу запятнать историю, но так дешево это не оставлю! Буду ждать три дня, пока вы не предъявите обоснованные обвинения», — добавил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что для него «не существует никаких законов» и он «пойдет на всё».

В ответ представители ингушских тейпов заявили, что «угрозы и шантаж выглядят глупо и обречены на провал».

Кадыров выдвинул ультиматум после того как экс-глава республиканского управления по делам религий Ингушетии Яхья Хадзиев принес извинения тейпу за объятия с ним. Хадзиев обнял Кадырова на свадьбе потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в Грозном. Это вызвало недовольство в Ингушетии, где были массовые протесты из-за передачи части земель Чечне.

«Ингушское дело»

26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и тогдашний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена официально. Согласно этому документу, Чечня присоединила к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе республики.

Соглашение готовилось в тайне от жителей Ингушетии. Еще в августе 2018 года чеченские дорожные службы при поддержке силовиков начали строительные работы на территории Ингушетии в районе реки Фортанга. Они провели вырубку ценных пород деревьев и изменили ландшафт в природном заповеднике «Эрзи». Чеченские силовики также попытались установить пост ДПС в районе селения Аршты Сунженского района Ингушетии. Договор о границе вызвал недовольство в ингушском обществе. Начались уличные протесты.

В начале октября 2018 года Конституционный суд Ингушетии постановил, что законопроект о границе не подлежит рассмотрению республиканским парламентом, так как такие вопросы решаются в соответствии с федеральными законами и с учетом мнения населения соответствующей территории.

Несмотря на протесты и постановление суда ингушские депутаты приняли законопроект о границе сразу в трех чтениях. Сразу после заседания часть депутатов вышли к митингующим и объявили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения, но Счетная комиссия сфальсифицировала результаты голосования.

В последующие дни в протестных акциях в Магасе участвовали уже не тысячи, а десятки тысяч человек. 25 октября Кадыров вызвал в шариатский суд старейшину ингушского рода Барахоевых, который активно протестовал против передачи спорной земли. Но Ахмед Барахоев отказался ехать в Грозный. Ему стали поступать угрозы, а в окружении Барахоева происходящее назвали «объявлением войны».

30 октября Конституционный суд республики постановил, что вступившее в силу 16 октября соглашение о границе не соответствует Конституции Ингушетии и не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.

В марте 2019 года протестующие в Магасе объявили бессрочный протест. 27 марта стянутые из других регионов сотрудники Росгвардии стали разгонять участников акции. В ходе столкновений в силовиков бросали камни и другие предметы. Несколько попыток разогнать собравшихся закончились неудачей. Протестующие стали покидать площадь лишь после того, как власти пообещали им дать возможность провести новую акцию через несколько дней. В дальнейшем на участников протестов были заведены десятки уголовных дел.

После подавления протестов к уголовной ответственности привлекли и ингушских полицейских. Во время разгона акции 27 марта 15 сотрудников батальона патрульно-постовой службы МВД по Ингушетии встали между бойцами Росгвардии и протестующими. Позже сотрудники МВД говорили, что пытались не допустить беспорядков. Впоследствии батальон был расформирован.

В декабре 2021 года по «ингушскому делу» был вынесен приговор. За решетку на 7-9 лет были брошены руководители общественных организаций, старейшины, а также бывшая сотрудница музея репрессий. Их обвинили в экстремизме и организации насилия по отношению к силовикам, хотя среди них не было пострадавших.

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