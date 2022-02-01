«Одну скидку дают, другую забирают»: белорусы недовольны «продуктовыми карточками» 1.02.2022, 10:39

В нововведении очень много «но».

«Салідарнасць» посмотрела, как работают «социальные скидки», которые в Беларуси окрестили «продуктовыми карточками» и какой отклик вызывают у белорусов, жителей Минска и регионов.

Уже две недели, начиная с 17 января, в Беларуси действуют «социальные скидки». По соглашению, которое подписали между собой Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей, в магазинах 16 торговых сетей предоставляются 10%-ные скидки на ряд социально значимых товаров для уязвимых категорий населения.

С добровольного согласия. Пока

По расчетам ведомства, воспользоваться социальной скидкой сможет почти треть всех домохозяйств Беларуси. Казалось бы, вот оно — государственно-частное партнерство с человеческим лицом. Но все ли так гладко?

Если изучить вопрос подробнее, обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, лишь спустя некоторое время до подписантов инициативы дошло, что из «уязвимых» почему-то выпали люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов — их внесли в соглашение задним числом, специально подписанным допсоглашением №1.

Во-вторых, опять же не сразу, к социально значимым товарам первой необходимости добавили обязательный дисконт на белорусские овощи (так называемый «борщевой набор») и яблоки. Цены на них и так регулирует государство, а они стараниями производителей и поставщиков все равно растут, в среднем за год, по официальной статистике, увеличившись на 18%. Все остальные фрукты «социальными» не считаются вовсе.

Капуста, свекла, морковь, картошка, лук, яблоки — только эти овощи и фрукт можно купить с социальной скидкой

И, наконец, в новостях на официальном сайте МАРТа есть любопытная ремарка: «в случае готовности поддержать предлагаемые Соглашением условия, субъект торговли вправе оформить и подписать размещенную на сайте форму о присоединении». То есть, пока еще подключиться к кампании предлагают, а не заставляют, но может ли кто-то гарантировать, что вскоре порядок не станет добровольно-принудительным?

Бережет ли копейка рубль

Оформить дисконтные карточки довольно просто — нужно получить (как правило, купить за 1 копейку) карту лояльности, либо переоформить уже существующую.

Бланк, громко названный «анкетой», по сути — просто заявление и подтверждение, что покупатель уведомлен и согласен с условиями программы, плюс перечень и номера документов, подтверждающих «принадлежность к социально уязвимым категориям населения»: пенсионного удостоверения или удостоверения многодетной семьи, справки о получении адресной госпомощи в виде ежемесячного пособия, удостоверения инвалида.

Подключиться к новой социальной программе поспешили многие белорусы, относящиеся к «уязвимым категориям». Но не все.

— Наш друг семьи, ему уже за 80, сразу оформил себе социальную карточку и нам разрекламировал, — рассказывает журналистам минчанка на пенсии Елена Антоновна. — А я пришла в магазин, подробно расспросила, что входит в социальные товары, какие условия — и передумала, потому что нам с мужем выходит невыгодно.

Судите сами: прежнюю карточку «Пенсионная», по которой накапливаются скидки на все товары, кроме алкоголя и табака, у тебя забирают, а выдают новую, с надписью «Социальная». По ней скидки на 29 категорий товаров с многочисленными оговорками: мясо — только с костями, творог — только определенных видов, из круп — только овсянка и перловка, никакие другие акции не действуют, и так далее.

В общем, сравнила я свой чек с похожими «социальными» покупками приятельницы — нет, абсолютно не выгодно, скидка исчисляется копейками.

Елена Антоновна уверена, что программа актуальна для тех, кто получает самую низкую пенсию и действительно питается лишь продуктами первой необходимости, а ажиотаж с оформлением карточек вызван тем, что пенсионеры не прочитали внимательно или им не объяснили все подробности.

Еще несколько минских пенсионеров и многодетных родителей рассказали, что после вдумчивого анализа отказались от идеи завести «социальны» карточки — на других акциях и дисконтных программах у них получается сэкономить больше, да и выбор шире.

А вот в регионах инициатива получила горячий отклик. Читатели из Борисова, Несвижа, Лепеля, Бреста подтвердили редакции, что в их городах пенсионеры стоят в очередях на оформление социальных карточек в разных магазинах.

Притом многие жалуются: крайне неудобно, что в каждой торговой сети нужно это делать отдельно и ждать разное время: где-то один-два дня, а где-то — до трех недель! А кто-то не готов для переоформления карточки присылать фото пенсионного удостоверения на электронный адрес или прикреплять копию документа к заявлению.

— У нас и в «Копеечке», и в «Санте», и в «Виталюре» на кассах скопления народа — шум, гам, суматоха. А если спросишь, кто считал выгоду от новых карточек — так почти никто не в курсе, просто услышали волшебное слово «скидки», — говорит пенсионер из Борисова.

— А я, как бывший работник общепита, точно знаю, что магазин себе в убыток торговать не будет, и если для кого-то что-то станет дешевле, то для всех остальных будет дороже что-то другое. Например, за мое дешевое молоко заплатит невестка, покупая подорожавшие глазированные сырки или творожки для внуков.

Из всех видов сахара дисконтный только один — белый кристаллический

Бедный и еще беднее

Мама минчанки Юли живет в деревне под Столбцами и о скидках узнала совсем недавно от продавцов в автолавке: телевизор у нее сломался, а дочь как-то пропустила новость. Теперь женщины начали изучать вопрос и поняли, что все непросто:

— Маме эта карточка, по сути, не нужна — до ближайшего «Евроопта», где действует она будет действовать, 15 километров от нашей деревни, и транспорт ходит неудобно. А я воспользоваться скидкой не могу, даже если покупаю товары как раз для мамы — во всяком случае, так мне ответили в нескольких магазинах-участниках программы. Хотя раньше многие вещи я делала от маминого имени по доверенности. В ближайшее время собираюсь получить точный ответ в исполкоме — получается, что пенсионеры и инвалиды в деревнях, где нет магазинов от торговых сетей, менее уязвимые, чем пенсионеры в Минске и крупных городах? Ну, бред же.

Вопрос справедливости «социальных скидок» волнует и семью гомельчан, где мама — работающая пенсионерка, а дочь — помощник воспитателя в детском саду, в одиночку воспитывающая ребенка.

Женщины с грустью шутят: у мамы доход выше, но она «уязвимая категория населения», а дочь и внук — нет, и им продуктовый дисконт не положен, поэтому выкручиваются, закупаясь у знакомых торговцев на рынке.

НазваниеПрежние скидки по новой карточке не действуют, максимальная скидка — 29 рублей в месяц в каждой торговой сети

Таких мелких деталей, свидетельствующих о непродуманности идеи, набирается в итоге немало.

— С другими не суммируется, на товары по акции не распространяется — в общем, это подачка для самых бедных, кто действительно считает каждую копейку. Всем остальным — одну скидку дают, другую забирают, — резюмируют покупатели.

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