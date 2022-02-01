Они не молодеют Telegram-канал «Запретное мнение»

1.02.2022, 11:10

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Возраст — главный враг правящей российской «элитки».

Медиа «Важные истории» опубликовало исследование возраста российских чиновников и депутатов.

Самый возрастной высший орган власти в Путинской РФ — Совет безопасности. Средний возраст его членов составляет 62 года (медианный — 65 лет). Здесь же самая высокая доля пенсионеров в руководстве: этот порог перешагнули 57% членов Совбеза.

На втором месте по самому преклонному среднему возрасту — Администрация президента (АП). Средний возраст руководства Администрации составляет 58 лет (медианный — 57 лет). Треть руководителей в АП уже перешли порог пенсионного возраста.

Похожие показатели у верхней палаты парламента — Совета Федерации. Средний возраст его членов — 57 лет (медианный — 58 лет). Совет Федерации на втором месте по доле пенсионеров в своем составе: 39% сенаторов находятся в пенсионном возрасте. Именно в Совете Федерации служит самый «возрастной» российский чиновник на руководящем посту — 92-летний сенатор Николай Рыжков, чья политическая карьера началась 47 лет назад еще при Леониде Брежневе.

Средний возраст депутатов Госдумы — 53 года, среди них — 25% пенсионеров. Старейший депутат — 85-летний Владимир Ресин. Он избирается в Госдуму с 2011 года и за это время не произнес на заседаниях ни слова.

Сам Путин в октябре нынешнего года отпразднует 70-летний юбилей.

Возраст — главный враг правящей российской элитки, с каждым годом неуклонно приближающий ее бесславный финал.

Отсюда увлечение оккультизмом и «цифровым бессмертием», злоупотребления омолаживающими гормональными средствами и злосчастный героин, с помощью которого высшие чины пытаются хотя бы временно отвлечься от повседневности, уйдя в «иные миры».

Итог этой «борьбы» предрешен: победить естественный биологический процесс у путинского режима не получится. В ближайшие годы, а то и месяцы, его ряды начнут редеть на глазах.

Замена же основных «винтиков» системы не предусмотрена самой ее сутью.

Будут пытаться править вечно, но в итоге умрут, оставив после себя лишь разграбленную территорию с нищим и униженным населением.

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