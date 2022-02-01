Стало известно, что изменится в выпускных экзаменах в белорусских школах 1.02.2022, 11:05

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Новые правила начнут действовать с 2023 года.

Вчера Лукашенко утвердил новую редакцию правил приема в вузы и учреждения среднего специального образования. Правила начнут действовать через год, с 2023-го. Изменения касаются, в том числе, и выпускных экзаменов в школах.

Так, выпускники учреждений общего среднего образования будут сдавать итоговые экзамены по одному из государственных языков и математике в форме централизованного экзамена.

Сейчас в 11-м классе сдают математику, белорусский или русский языки (на выбор), а также иностранный язык и историю Беларуси.

В связи с этим установлено, что поступление в вузы с 2023 года будет осуществляться на основании сертификатов централизованного экзамена, результатов централизованного тестирования (по профильным предметам), а также среднего балла документа об образовании, сообщает «Звязда».

Также в новых редакциях Кодекса и Правил приема существенно расширяются возможности целевой подготовки специалистов как формы государственного заказа. Если раньше она распространялась только на определенные населенные пункты (чернобыльские, сельские регионы, города с населением до 20 тысяч), то сейчас такой договор может заключить организация — заказчик кадров, которая находится в любой точке Беларуси.

При этом планируется, что для поступления на условиях целевой подготовки с 2023 года абитуриент будет сдавать внутренний вступительный экзамен (устный экзамен), который позволит «увидеть» и провести отбор мотивированных абитуриентов.

В 2023 году начнут действовать нормы об увеличении в учреждениях высшего образования количества бюджетных мест на условиях целевой подготовки специалистов по сельскохозяйственным специальностям — до 70 процентов от контрольных цифр приема, по медицинским — до 80 процентов, по другим специальностям — до 60 процентов.

В целях отбора наиболее подготовленных, мотивированных абитуриентов предусматривается ряд льгот: с 2022 года — для выпускников спортивно-педагогических и военно-патриотических классов, а с 2023 года — для победителей республиканских и внутриуниверситетских олимпиад, Национального детского технопарка.

Поступление в Академию управления с 2023 года будет осуществляться в особом порядке.

При поступлении в учреждения среднего специального образования зачисление абитуриентов будет осуществляться по конкурсу среднего балла документа об образовании.

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