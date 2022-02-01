Польша решила поставить Украине беспилотники, ПЗРК и снаряды для ПВО 4 1.02.2022, 11:41

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Точный список будет составлен во время визита польской делегации в Киев 1 февраля.

В Варшаве рассказали, какие именно типы вооружений собираются поставить Украине в рамках военной помощи, о которой было объявлено накануне, сообщает агентство PAP.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Киев может получить переносные зенитно-ракетные комплексы «Гром» и беспилотные летательные аппараты разного назначения для применения «в оборонительных целях».

«Мы готовы помочь Украине как поставками предметов первой необходимости, так и оборонительного оружия, в том числе боеприпасов, комплексов «Гром» и беспилотников», — сказал Моравецкий.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что страна приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч единиц оборонительного вооружения, в том числе снарядов для систем ПВО.

Накануне Солох объявил, что Варшава приняла решение помочь Киеву поставками оборонительного вооружения. «В тесном контакте с президентом принято решение о передаче боеприпасов оборонительного назначения украинской стороне», — сказал он.

По словам Солоха, речь идет о боеприпасах, «которые будут использоваться в обороне, а не наступлении». Он также добавил, что польский президент Анджей Дуда обсуждал разностороннюю помощь Украине — не только военную, но и гуманитарную — как со своими министрами, так и на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским 20 января в Польше.

В январе поставки дополнительной военной помощи в Украину вели США и Великобритания.

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