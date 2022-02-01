Выдаст ли Гаага ордер на арест Лукашенко? 3 1.02.2022, 11:55

6,562

Заявление польского адвоката содержит 40 тысяч страниц документов.

Польский адвокат Томаш Вилиньский подал заявление против Александра Лукашенко и белорусских чиновников в Международный уголовный суд в Гааге. Заявление аналогичное тому, какое он подал ранее в Национальную прокуратуру Польши - о подозрении в геноциде и преступлениях против человечности, пишет telegraf.by.

Как сообщается, заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40.000 страниц документов в приложении.

Юридическая фирма Вилиньского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование. Подозреваемыми в заявлении являются Александр Лукашенко, Иван Тертель, Николай Карпенков и другие представители различных белорусских силовых структур.

«Это важное заявление, которое вместе с другими инструментами должно подтолкнуть руководство различных стран к более активным юридическим действиям: к подаче заявлений в Международный суд от имени правительств, к объявлению в розыск подозреваемых в рамках универсальной юрисдикции и другим», — считает оппозиционный политик Павел Латушко, против которого в Беларуси возбудили сразу несколько уголовных дел.

По его словам, еще до вынесения приговора Международный уголовный суд после анализа представленных материалов имеет право выдать ордер на арест и объявить в розыск в Интерпол подозреваемых.

23 декабря стало известно, что польский адвокат Томаш Вилиньский подал в Национальную прокуратуру Варшавы «уведомление о подозрении в преступлениях», в котором обвиняют Александра Лукашенко и некоторых других лиц из Беларуси.

Самые серьезные обвинения — в геноциде и преступлениях против человечности. Среди прочего, в документах, как заявляется, также есть обвинения в «преступлениях против граждан Беларуси, Польши, Ирака, Сирии и других стран».

Кроме того, внимание уделено миграционному кризису, инциденту с самолетом Ryanair в Минске, задержании польских граждан (Андрея Почобута, Анжелики Борис и других).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».