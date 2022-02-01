Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины 6 1.02.2022, 11:54

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Владимир Зеленский

Численность профессиональных частей ВСУ должна значительно возрасти.

Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны, сообщает pravda.com.ua.

Об этом президент Украины заявил с трибуны Верховной Рады 1 февраля.

"Разработан указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже 3-х минимальных заработных плат.

Переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих 3 лет численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ", - рассказал Владимир Зеленский

Соответствующий указ Зеленский подписал по трибуне парламента.

По его словам, документ подготовили не потому, что "скоро война", а для того, чтобы был "мир".

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