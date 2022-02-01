«Травы на зиму сушу, цены на лекарства – космос» 2 1.02.2022, 12:08

Как живут белорусы, зарабатывающие меньше 500 рублей в месяц.

С доходом меньше 500 рублей на человека, по данным даже официальной статистики, в Брестской области живет примерно каждая третья семья. Как люди выживают на эти деньги и что мешает найти более высокооплачиваемую работу, Intex-press рассказали жители Барановичей, чьи заработки близки к минимальным.

«Зарплаты низкие у многих, и в нашем городе никуда не денешься»

Юлия, 35 лет, продавец-консультант в частной фирме:

– По образованию я – инженер-технолог швейного производства. Но мое высшее инженерное образование в Барановичах оказалось никому не нужно. На руководящих должностях – все «свои». Мастерами, технологами иногда работают люди, у которых даже нет специального образования. Никто и не пытается совершенствовать методы обработки, технологию и последовательность изготовления изделий, а когда указываешь на ошибки и начинаешь объяснять, что не так, тебя тут же «приземляют»: «Ты кто, швея? Вот и шей!»

Конечно, было обидно, что у человека с высшим образованием по специальности, – никаких перспектив, поэтому, проработав семь лет на производстве простой швеей, я уволилась. По объявлению устроилась на работу в частную фирму продавцом-консультантом.

Работать поначалу было очень интересно. У нас в штате было три продавца, мы и на выставки ездили, и на обучение, и зарплата нормальная была: я могла позволить себе даже что-то отложить. Но потом что-то пошло не так, начались сокращения.

Сейчас из продавцов осталась я одна, зарплата – слезы. Ее не поднимали уже года три. В январе за полный месяц работы я получила около 450 рублей с учетом доплаты за то, что я каждый день мою полы в магазине: уборщицу же нанимать никто не хочет.

Как люди живут на такие деньги? Выживают люди! Меня мама спасает: закатки, картошка, яйца – все из деревни. Летом с четырех утра я в лесу: грибы-ягоды собираю и сдаю. Травы и те же ягоды на зиму сушу, потому что не дай бог заболеть, цены на лекарства – космос.

Летом же пополняю гардероб, так как теплая одежда всегда на акции, очень удобно.

Зарплаты хватает на самый минимум. Постоянно ищу скидки, акции. Спасает овердрафт: зарплату начисляют, закрывается овердрафт и снова в кредит.

Я все время в поисках подработки: подшить, перешить… Мне предлагали хорошую работу на частном швейном предприятии, но за семь лет работы швеей я так угробила зрение, что не прохожу комиссию. Обидно.

Работу ищу давно. Недавно вот сходила по объявлению. Зарплата была указана 700 рублей, но, когда пришла, мне сказали, что по такие деньги «только при выполнении доведенного плана продаж», гарантировали только «минималку». Смысл менять шило на мыло?

Зарплаты такие низкие у многих. И в нашем городе, особенно в торговле, никуда не «дернешься». Была бы возможность или какие-то денежные запасы, наверное, уехала бы куда подальше от этого всего…

«Обещали от 700, а по итогу я получаю 490»

Анна, 19 лет, мастер на производстве:

– Я работаю мастером на одном из госпредприятий. Попала сюда по распределению после колледжа. У меня было несколько вариантов, куда идти на отработку, но я выбрала именно это предприятие, так как его представитель, который приезжал к нам в колледж, так все красиво рассказывал и столько всего обещал. Я была уверена, что сделала правильный выбор.

Работа у меня достаточно сложная и ответственная. Я должна контролировать качество производимой продукции, оформлять отчётные документы, на мне материальная ответственность, ну и работа с людьми, поддержание дисциплины.

Зарплату мне обещали от 700 рублей. А по итогу я получаю порядка 490 рублей в месяц, и это включая доплату как молодому специалисту, а также материальную помощь на оплату жилья.

Жить на такую сумму очень сложно. Первое время я жила в общежитии другого предприятия (мое руководство договорилось), но условия там были ужасные: душ – в подвале, два санузла на этаж, да и контингент тот еще. В итоге я нашла квартиру, аренда которой обходится мне в 110 долларов в месяц. На работе мне поначалу обещали оплачивать половину стоимости жилья, но в итоге дают только около 65 рублей.

Зарплату трачу исключительно на оплату аренды, коммунальных услуг и мобильной связи. Хватает ещё на скромно покушать. Вещи не помню, когда покупала. Про большие или дорогие покупки вообще речи не идёт: они мне не по силам. А ведь пока молодая, хочется и погулять, и в клуб сходить. Но с таким доходом жизнь превращается в выживание.

Я пыталась разговаривать с руководством предприятия, напоминала про обещания, которые давали при распределении, но это бесполезно. Все, что я услышала: «Ну, такой у тебя оклад, мы ничего сделать не можем».

Печально, что в течение двух лет я не смогу никуда уйти. Но, как только отработка закончится, я хочу найти другое место, возможно, уйду даже в другую сферу. Еще не задумывалась, куда именно, но, мне кажется, соглашусь на любую работу, только бы здесь не оставаться.

«Жить можно, но я не замужем и живу я с родителями»

Виктория, 30 лет, бухгалтер в медучреждении:

– Я работаю бухгалтером в больнице. Специально сюда я не шла. Просто знакомая подсказала, что есть такая вакансия, а я как раз находилась в поисках работы. На рынке труда тогда ничего подходящего не было, а тут место рядом с домом. Я пошла на собеседование, а через два дня уже вышла на работу.

Мой рабочий график: пять дней в неделю по восемь часов. Так как это бюджетная организация, у меня есть оклад, он составляет 253 рубля. Далее идет доплата за напряженность труда, премия, надбавка до минимальной заработной платы – даже такая статья есть в «расчетнике».

На руки я получаю 450-470 рублей. В принципе, жить можно. Но это с учетом того, что я не замужем, у меня нет детей, а живу я с родителями. То есть мне не нужно практически ничего покупать из еды, снимать квартиру и платить за коммуналку. Хотя, по совести, я, конечно, что-то плачу и покупаю.

Денег мне хватает на какую-то мелочевку, на проезд, что-то купить в буфете или сходить в столовую на работе. Одежду я покупаю в секонд-хенде: мне нравится качество и цены. Но вообще, честно говоря, денег я особо не трачу: собираю на отдых на море. Я не могу себе позволить ездить туда каждый год, поэтому приходится копить несколько лет.

Моя работа мне, в принципе, нравится. Но не зарплата. Если бы не родители, не знаю, что бы я делала. Поэтому работу планирую сменить. Ищу ее постоянно, но беда в том, что если что-то и предлагают, то за такие же деньги. А менять шило на мыло не хочется. Поэтому в последнее время все чаще думаю о том, чтобы поехать за границу, пока нет семьи и ничего не держит. Здесь будущего я не вижу.

«Обидно, что за такой труд – такая зарплата»

Алла, 43 года, помощник воспитателя в детском саду:

– По профессии я – продавец. Но обстоятельства так сложились, что мне нужно было искать работу поближе к дому, поэтому я устроилась в детский сад помощником воспитателя.

Работаю я пять дней в неделю по восемь часов. В мои обязанности входит принести пищу детям, покормить их, помыть посуду, убрать помещение группы, игровую площадку, в том числе от листьев и снега. За это мне платят 420 рублей в месяц.

На что хватает этих денег? Коммунальные за квартиру плачу – порядка 100 рублей, за сад одного ребенка и питание в школе другого выходит еще 130 рублей, теннисом ребенок занимается – 45 рублей в месяц. Ну и все. Остается на мелкие расходы, большее зарплаты не может ни на что хватать.

Очень обидно, что за такой тяжелый труд – такая зарплата. Это ни в какие рамки, конечно. Если бы не муж, можно было бы по миру пойти. И, естественно, пришлось бы искать что-то другое. Но так как муж у меня хорошо зарабатывает, я спокойно к этому отношусь. Хожу на работу, чтобы просто дома не сидеть. Мой ребенок, опять же, в том же саду рядом со мной, это тоже устраивает.

К слову, устроиться на работу помощником воспитателя у нас в городе тяжело, потому что текучки кадров практически нет и много молодых девочек работает. Это удобно: не нужно никуда ехать на другую работу, привел ребенка в сад, забрал, подбежал где-то посмотрел. А что продавцы? Вечные недостачи и просрочки. Тут хоть не надо за эти недостачи и просрочки платить, а зарплата примерно такая же.

Я читала, что зарплату нам должны поднять. Ну, посмотрим. В прошлом году тоже говорили, что премию поднимут. Да, ее подняли, но что-то другое урезали, поэтому то на то вышло. А когда спросили, почему так, нам ответили: «Скажите спасибо, что меньше зарплата не стала».

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