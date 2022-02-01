Российские военные разбили полевой лагерь под Брестом: видеофакт 6 1.02.2022, 12:15

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Солдаты РФ находятся недалеко от границы с Польшей и Украиной.

Российские военнослужащие, задействованные в проверке сил реагирования «союзного государства», оборудовали полевой лагерь на полигоне «Брестский», сообщает Минобороны Беларуси.

Полигон находится под Брестом недалеко от границы с Польшей. Здесь развернули полевой лагерь военнослужащие Восточного военного округа.

Для солдат и офицеров организовано трехразовое горячее питание. В палатках поддерживается комфортная температура воздуха. Медицинское подразделение укомплектовано оборудованием для профилактики и диагностики различных заболеваний, сообщает Минобороны РФ.

В районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта, и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, в полевом лагере оборудованы и действуют объекты банно-прачечного и культурно-досугового обслуживания личного состава, места психологической разгрузки и площадки для занятия спортом, отработки элементов боевой подготовки.

Напомним, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Союзная решимость-2022» с 10 по 20 февраля 2022 года на пяти полигонах и четырех аэродромах нашей страны.

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