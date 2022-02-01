«С вами никто не сядет за стол» 2 1.02.2022, 12:22

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Виктор Лукашенко

Фото: Reuters

Как относиться к пособникам режима.

Исполнительный директор фонда «Фонда спортивной солидарности» Александр Опейкин в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что Александр Лукашенко и его старший сын Виктор не будут присутствовать на банкете по случаю открытия Олимпиады-2022 в Пекине:

— Это отличный пример будущего правильного отношения ко всем тем, кто сегодня яростно топит за фашистский режим. Преследовать вас в нормальном обществе никто не будет. С вами просто никто за один стол не сядет. И в поле вы тоже никого не встретите.

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