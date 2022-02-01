Биологи открыли новый вид ос и назвали его в честь паба 1.02.2022, 12:29

Фото: Miles Zhang/Smithsonian NMNH

Исследователям из Университета Райса понадобилось четыре года, чтобы описать это насекомое.

Исследователи из американского Университета Райса потратили 4 года на идентификацию нового вида галловых ос, которая покидает свой дом всего на 2 дня, пишет «Новое время».

Миниатюрные осы, длиной примерно в один миллиметр, получили имя Neuroterus valhalla, в честь паба «Вальхалла» на территории студенческого городка в Хьюстоне.

Паразитические галловые осы мало вылезают наружу. Большую часть своей жизни, от яиц до личинок, от куколок до взрослых особей, эти крошечные насекомые обитают в коконообразных склепах на листьях, цветах и стеблях дубов.

Когда наступает весна, у ос есть всего несколько дней, чтобы спариться и отложить яйца, прежде чем они умрут.

На сегодня в мире насчитывается более 1000 идентифицированных видов галловых ос, и благодаря отшельничеству и короткой продолжительности жизни этих существ мы все еще находим новые виды. Исследователям из Университета Райса понадобилось четыре года, чтобы описать осу, хотя насекомое было найдено прямо у них на заднем дворе.

Миллиметровая оса по имени Neuroterus valhalla была впервые замечена Педро Брандао-Диасом в 2018 году на дубе возле университетского паба Valhalla.

Брандао-Диас искал другой вид галловых ос, который, как известно, обитает на этом самом дереве. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что некоторые ноги осы были немного другого цвета, чем должны быть.

Было два возможных объяснения: либо оса была новым видом, либо чередующимся поколением уже известного вида. Чтобы определить, были ли осы с более светлыми ногами новым видом или чередующимся поколением известного вида, исследователям нужно было найти оба поколения. Это и заняло четыре года

Первое поколение N. valhalla было обнаружено в вздутии или галле на сережках дуба. У дерева появляются эти галлы, когда насекомые отклавдывают яйца. Однако когда в марте появляются взрослые осы, у дуба нет цветов, на которые они могли бы откладывать яйца. Таким образом, взрослые насекомые должны спрятать следующее поколение в какую-то другую структуру на дереве.

В 2019 году исследователи, ищущие галловых ос во Флориде, обнаружили два разных вида возле распускающихся стеблей дуба. Анализ ДНК подтвердил, что один из этих видов был отсутствующим поколением N. valhalla.

Используя эти знания, исследователи из Райса собрали галлы с сережек на своем дубе и поместили их вместе с различными тканями дерева в чашку Петри в лаборатории.

Через две-три недели осы, наконец, вышли из своих убежищ и начали откладывать яйца на близлежащие узлы ствола. Этому второму поколению потребовалось 11 месяцев, чтобы появиться и снова отложить яйца на сережках.

Исследователи подтвердили жизненный цикл, наблюдаемый в лаборатории, изучив живые дубы в Остине, штат Техас, где исследователи ранее замечали N. valhalla, хотя самцов обнаружить не удалось.

У обоих поколений N. valhalla есть всего два дня, чтобы исследовать внешний мир, и, учитывая, что в Техасе сейчас гораздо более низкие температуры, чем обычно весной, есть шанс, что эти существа будут бороться за выживание в условиях климатического кризиса.

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