Пенсионерка отсудила у «Белгосстраха» 45 тысяч рублей 1.02.2022, 12:36

Белоруска была замужем за сотрудником МАЗа.

Пенсионерка, у которой муж умер из-за профессиональных заболеваний, смогла отстоять свои права и добиться страховых выплат от «Белгосстраха». Подробности этой истории сообщает Генеральная прокуратура.

Согласно материалам дела, пенсионерка Д. была замужем за сотрудником МАЗа. Мужчина отработал на производстве почти 40 лет, из-за чего получил проблемы со здоровьем. С 2004 года ему платили страховые выплаты от БРУСП «Белгосстрах».

В 2019-м мужчина умер, и выплаты прекратились. Но по закону (п. 288 Положения о страховой деятельности) в случае смерти застрахованного, которая наступила в результате страхового случая, получать выплаты могут в том числе нетрудоспособные члены семьи. А еще супруга (супруг) застрахованного, при ее/его отсутствии родители или усыновители имеют право на единовременную страховую выплату (п. 302 Положения).

Пенсионерка, у которой с детства 3-я группа инвалидности, обратилась в суд Московского района Минска и попросила взыскать с «Белгосстраха» все положенные ей начисления. Но женщине отказали, и она обратилась в прокуратуру.

Прокуратура Московского района Минска встала на сторону минчанки и заявила протест на решение суда. В итоге Минский городской суд постановил взыскать со страховой компании единовременную выплату в размере 13,25 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты в размере 32,34 тыс. рублей. Пенсионерка получит сумму более 45 тысяч рублей.

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