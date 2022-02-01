«Перепил один раз, и то не за рулем – зачем прав лишать на 5 лет?» 33 1.02.2022, 12:39

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Как из белорусского водителя сделали пешехода.

В редакцию "Автобизнеса" обратился Алексей, который рассказал любопытную и полезную историю. Показательна она тем, что образ жизни человека может сыграть с ним злую шутку, сделав из водителя пешехода.

"Приходите через 5 лет"

Дело было в октябре 2021 года. Алексей честно признается, что банально перепил.

“Стало плохо, судороги начались, – рассказывает читатель. – Супруга обратилась за помощью к медикам, которые отвезли меня в больницу. Провели обследование, КТ головы сделали, анализы взяли и отпустили домой".

По работе Алексею часто приходится ездить на машине, и после того случая он продолжил садиться за руль. В январе, по словам читателя, закончилась медсправка, поэтому он получил выписку из местной поликлиники и пошел в 24-ю водительскую.

"Там оформил необходимые документы и стал ждать. Подошла ко мне врач, попросила подписать документ и зайти в кабинет через 15 минут. Выждал, зашел – сидят несколько человек и шепчутся, в бумагах что-то пишут. Тут мне объявляют: "Приходите через 5 лет, до этого времени допуск к управлению транспортным средством вам запрещен". Для меня это было как гром среди ясного неба – как так? Спрашиваю почему, мне в ответ: по медицинским показаниям, мол, причиной стало обращение в октябре 2021 года за медпомощью. Если я перепил один раз, зачем "прав" лишать на 5 лет? Можно ли это оспорить?" – спрашивает Алексей.

Заболевание есть или нет?

История занимательная, но в ней явно чего-то не хватало, чтобы пазл сложился. Либо Алексей что-то недоговаривал. Поэтому мы попросили его предоставить документы, после чего картина приобрела более-менее полный вид.

Начнем с вызова бригады "скорой" в октябре 2021 года. Согласно справке, выданной ГУ "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии", Алексею диагностировали абстинентный синдром и рекомендовали отказаться от алкоголя.

Справка Автобизнеса

Абстинентный синдром – состояние, которое развивается у больного алкоголизмом, когда он трезвеет и концентрация этилового спирта в организме снижается. При этом нейроны головного мозга перестают выделять успокоительные вещества и имеют избыток возбуждающих веществ, вследствие чего происходит высокая частота биения сердца, спазмы, избыточное давление, тошнота, судороги и прочее.

Абстинентный синдром может проявляться как у алкоголика, так и у того, кого к этой категории по медицинским показаниям не относят, но перепить, как выразился о своем состоянии Алексей, такой человек тоже может.

Здоровый человек, перепив, утром не может даже и думать об алкоголе, ему может стать плохо от одного только вида алкоголя, и такое состояние проходит без лечения с течением времени. А вот у больного алкоголизмом абстиненция проявляется по-другому – человек в хорошем самочувствии до тех пор, пока этиловый спирт в организме присутствует. Но как только концентрация спирта в организме снижается, ему становится плохо. Если дать такому человеку алкоголь, он приходит "в норму". Похоже, именно такую ситуацию диагностировали врачи.

Обратился к врачам – лишился "прав"

Согласно Закону РБ о дорожном движении, который претерпел изменения с 1 января 2022 года, в случае выявления у водителя при оказании ему медицинской помощи заболеваний или противопоказаний, которые препятствуют управлению транспортным средством, информация об этом заносится в базу данных, доступ к которой есть у ГАИ. Дальше такого водителя направят на досрочное переосвидетельствование, и если его не пройти в течение 60 дней, водитель будет считаться "бесправником".

Теперь складываем пазл: за медицинской помощью Алексей обратился, ему диагностировали заболевание и, скорее всего, направили на переосвидетельствование, на которое он и пошел в 24-ю поликлинику, где поставили крест на его водительской карьере как минимум на 5 лет. О выдаче направления Алексей информацию, возможно, утаил, но именно оно, как мы полагаем, могло стать причиной явки в специализированную поликлинику. А не истечение срока действия медсправки.

Теперь обратимся к постановлению Минздрава №88 от 6 декабря 2018 г., которым установлен перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению транспортными средствами:

5.4. Допускаются к управлению МТС при судорожном приступе, судорожном синдроме: фебрильном детского возраста, токсическом, метаболическом и ином не ранее чем через 5 лет медицинского наблюдения после единственного или последнего эпизода судорожного приступа, судорожного синдрома при условии отсутствия приступов в течение 5 лет, что должно быть подтверждено медицинскими документами, диагностикой и отсутствием эпилептиформных изменений на ЭЭГ, с учетом имеющихся нарушений функций нервной системы.

Именно на основании этого пункта перечня Алексею предписали (дословно) "к решению вопроса о допуске к управлению транспортными средствами вернуться после 05.10.2026". При этом, как следует из перечня, достаточно даже одного приступа судорог при выставленном диагнозе, чтобы стать пешеходом на 5 лет, и это минимальный срок.

Но это еще не все "сюрпризы" для Алексея. По постановлению Минздрава те, кто перенес (дословно) "психопатические расстройства, связанные с употреблением алкоголя, подлежат обязательному диспансерному учету". Так что ему еще, возможно, придется наблюдаться у нарколога (и не только) в специализированном медучреждении.

Мы повторно пообщались с Алексеем, и он настаивает, что направления на переосвидетельствование после вызова врачей не получал, в поликлинику пошел в связи с тем, что 27 января у него заканчивалась медсправка. Что же, может, и так, только от этого ровным счетом ничего не меняется.

Получается, что можно вынужденно отказаться от руля минимум на 5 лет и без участия ГАИ – по медицинским показаниям. Обжаловать решение медиков можно, только поставленный диагноз при этом никуда не исчезнет со всеми вытекающими последствиями.

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