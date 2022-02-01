Против здравого смысла Елена Сорокина

1.02.2022, 12:50

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Елена Сорокина

О войне сейчас говорят больше, чем когда бы то ни было в последние три десятилетия.

Российский сетевой журнал "Благодатный огонь" неделю назад опубликовал статью Николая Каверина "В случае военной опасности для России у православного офицера не должна дрогнуть рука". Автор считает, что русскому офицеру вряд ли полезно принимать близко к сердцу либеральные идеи вражеской "пятой колонны", согласно которым не надо тратить деньги на армию и перевооружение (лучше строить дороги, детские сады и больницы) и необходимо вывести войска из Сирии (из Донбасса), а еще вернуть Украине Крым, прекратить антизападную пропаганду, отказаться от парадов и всякого рода "победобесия". Православный воин, по мнению Каверина, априори не должен поддаваться пацифистским – пораженческим! – настроениям, ведь в противном случае антимилитаристская каша в православной офицерской голове может вскипеть в самый неподходящий момент. Окажись он у ракетного пульта в момент, когда принимаются судьбоносные для Отечества решения, "хватит ли у него воли и христианской веры выполнить свой воинский долг"?

Вопрос, который заботит Каверина, невероятно важен для сегодняшней России – правомерность, справедливость войны. Впрочем, вопрос этот неизменно волновал и будет волновать человечество, пока существуют войны. Многие, еще древние, философы задавались вопросом: а что же такое справедливая война? Основы теории заложили еще Платон и Аристотель. Аристотель полагал, что война может считаться справедливой, если речь идет о защите интересов страны или установлении господства над варварскими государствами. Цицерон называл справедливой войну, которая отражает натиск агрессора. Ему вторил Фома Аквинский: справедлива оборонительная война, ведущаяся во имя возмездия. Любимый политологами Никколо Макиавелли отстаивал иное мнение: "Та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда".

Любопытно, что, рассуждая о справедливости, многие ученые мужи отмечали, сколь эффективно войны помогают правителям отвлекать население от насущных проблем. Об этом писал тот же Макиавелли: "Война не только необходима для сокрушения врагов, она полезна и для других механизмов сохранения власти: своим гражданам она внушает почтение, заставляет забыть о смуте или фронде и в конечном счете подчиняет всех влиянию государя-победителя. Война дает денежные вливания, восхищает подданных и не дает им времени для злоумышлений". Эти сентенции XVI века, к сожалению, актуальны и сегодня.

По данным социологического опроса "Левада-центра" (внесен российскими властями в список "иностранных агентов", оспаривает этот статус. – прим.), на вопрос "Может ли напряжение на востоке Украины перерасти в войну между Россией и Украиной?" 77% респондентов ответили, что такая возможность существует. Совершенно исключили возможность войны только 15% опрошенных, 3% считают войну неизбежной, 36% – вполне вероятной, 38% – маловероятной, но все же возможной.

От кого, по мнению россиян, исходит угроза войны? Половина опрошенных считает, что инициатором обострения ситуации на востоке Украины являются США и другие страны НАТО, 16% кажется, что в эскалации заинтересована Украина, 3% обвиняют "ДНР" и "ЛНР", лишь 4% видят угрозу в действиях России. Результаты исследования демонстрируют действенность пропаганды, указывая на два нарратива, закрепленных в сознании большинства россиян: война с Украиной возможна, и угроза войны исходит от Запада, а значит, она "будет справедливой", причем неважно, на чьей территории будут вестись боевые действия. Вряд ли у россиян, которые сегодня надевают солдатскую форму времен Второй мировой войны, поют военные песни, представляя себя героями фильма "А зори здесь тихие…", есть четкое осознание того, какая она, эта современная война.

Существует немало концепций ведения современной войны. Например, концепция войны "четвертого поколения", 4GW. Это конфликт, характеризующийся стиранием границ между войной и политикой, военными и гражданскими лицами. Термин впервые использован в 1980 году группой американских аналитиков для описания возвращения войны к "децентрализованной форме". "Четвертое поколение" предполагает потерю государством монополии на боевые силы и использование способов ведения военных конфликтов, которые применялись в истории человечества ранее. Восстание рабов под предводительством Спартака, например, является классической иллюстрацией такой войны. Вместо того, чтобы попытаться победить, разгромив вооруженные силы противника, 4GW напрямую атакует его политическую волю. При этом партизанская тактика или гражданское неповиновение поддерживаются сетями социальных, культурных и экономических связей, кампаниями по дезинформации и новаторской политической деятельностью.

Еще одна концепция ведения современной войны родилась в России, это так называемая концепция рефлексивной войны. Смысл ее заключается в том, чтобы контролировать каналы информирования противника и предоставлять ему ложные данные, в итоге противник принимает ошибочное, во вред самому себе, решение. О тактике рефлективного ведения войны писал Михаил Ионов. Систему взглядов Ионова развил автор журнала "Военная мысль", присвоив рефлексивному управлению другое название – "интеллектуальные методы информационной войны" (Комов С. А., "Методы и формы информационного противоборства", Военная мысль, 4, 1997).

Китайский взгляд на эти вопросы описали в книге "Неограниченная война" два полковника армии КНР Цяо Лян и Ван Сюнсуй, их доктрина включает в себя выявление наиболее слабых мест противника и нанесение ударов по этим уязвимым точкам всеми возможными методами, военными, экономическими, политическими, кибернетическими, диверсионными. Наконец, популярный ныне термин "гибридная война" ввел в 2007 году в оборот американский аналитик Фрэнк Хоффман ("Конфликт в XXI веке: Рост гибридных войн"): это одновременное использование асимметричных и симметричных стратегий войны, тактики конвенциального и неконвенциального боя, одновременное участие в военных действиях солдат регулярной и нерегулярной армий.

О войне сейчас говорят больше, чем когда бы то ни было в последние три десятилетия. Остается надеяться на здравый смысл да на страх перед большой войной, который является сдерживающим фактором. Как заметил бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, "ветеранов Третьей мировой не будет". В российском обществе, к счастью, этот "страх большой войны" пока очень широко распространен.

Елена Сорокина, "Радио Свобода"

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