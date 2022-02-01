Это у него нервное12
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 1.02.2022, 13:18
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Вот и вырвались глупые слова.
До чего бесхитростны и смешны люди, обслуживающие главного руководителя России. Как легко прочитать их мелкие мотивы.
Пресс-секретарь Песков, семья которого владеет квартирой за миллионы евро в Париже, заявил вчера после новости о возможных британских санкциях против собственности обслуги Путина:
«Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься».
Это у него нервное. Единственный мотив этого заявления Пескова – опасение, что и европейцы присоединятся к британцам, что может затронуть собственность семьи Пескова. Вот и вырвались глупые слова «нам, европейцам». Лучше бы молчал.
А как же «русский мир»? «Свой путь»? «Россия – особая цивилизация»? Неожиданно назвался «европейцем». «Со свиным рылом в калашный ряд». Вот как угроза санкций против собственности российских чиновников заставляет их становиться «европейцами»!
Телеграм-канал «Серпом По»