Это у него нервное 12 Телеграм-канал «Серпом По»

1.02.2022, 13:18

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Дмитрий Песков

Вот и вырвались глупые слова.

До чего бесхитростны и смешны люди, обслуживающие главного руководителя России. Как легко прочитать их мелкие мотивы.

Пресс-секретарь Песков, семья которого владеет квартирой за миллионы евро в Париже, заявил вчера после новости о возможных британских санкциях против собственности обслуги Путина:

«Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься».

Это у него нервное. Единственный мотив этого заявления Пескова – опасение, что и европейцы присоединятся к британцам, что может затронуть собственность семьи Пескова. Вот и вырвались глупые слова «нам, европейцам». Лучше бы молчал.

А как же «русский мир»? «Свой путь»? «Россия – особая цивилизация»? Неожиданно назвался «европейцем». «Со свиным рылом в калашный ряд». Вот как угроза санкций против собственности российских чиновников заставляет их становиться «европейцами»!

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