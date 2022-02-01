Историки: В долине Иордана люди процветали даже в разгар ледникового периода 1.02.2022, 13:25

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Они хорошо питались, носили меха и использовали панцири черепах в качестве посуды.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) провели дополнительное исследование палеолитической стоянки Охало II, которая в наши дни большую часть времени скрыта водами Тивериадского озера (Галилейское море). Этот памятник открыли в 1989 году специалисты из Хайфского университета: тогда из-за засухи озеро временно отступило, пишет Naked science.

Возраст стоянки определили в 23 тысячи лет — это середина последнего ледникового максимума на нашей планете. На участке обнаружили остатки шести хижин овальной формы, очаги под открытым небом, могилу взрослого мужчины, а также различные сооружения и мусорные кучи. По мере таяния льдов все это оказалось затопленным.

Благодаря затоплению стоянка отлично сохранилась. Например, именно в жилищах Охало II еще в 2004 году нашли слой травы, устилавшей некогда пол, — это уникальный случай получения таких данных об устройстве столь древнего дома. Сохранности способствовали слои ила и донных отложений. Правда, проводить работы на стоянке можно лишь тогда, когда вода отступает по каким-либо причинам. Но каждое подобное исследование неизменно приносит интересные результаты.

В 2015 году в журнале Plos One вышла работа, авторы которой проанализировали остатки растений со стоянки и сделали вывод, что обитатели Охало II — первые известные селекционеры-экспериментаторы: они пытались найти те виды растений, которые лучше всего росли в их местности. Ученые увидели следы ячменя, а также сорняковых растений, которые обычно присутствуют на полях с пшеницей.

Новая статья израильский ученых, опубликованная тоже в Plos One, посвящена исследованию 22 тысяч костей животных, найденных на стоянке. Исследователи провели идентификацию и количественную оценку различных видов животных, а поверхности костей изучили с помощью спектрографа для выявления признаков резания и износа.

Это позволило сделать выводы как о диете обитателей Охало II, так и о некоторых деталях их быта. На основании тщательного анализа костей (в том числе газелей, оленей, зайцев и лисиц), а также предыдущих работ, в которых исследовали остатки растений и кремниевые орудия, ученые сделали вывод, что Охало II представляет собой иную картину жизнеобеспечения, чем большинство других стоянок верхнего палеолита.

Ледниковый максимум — не самый благоприятный период для жизни. Большинство людей того времени, если не голодали, то жили весьма непросто. Основную часть Африки занимали пустыни и полупустыни, основную часть Евразии и Северной Америки покрывали арктические пустыни и ледники. Но обитатели тивериадского побережья этих проблем избежали. Все дело в том, что климатические колебания во время последнего ледникового максимума оказали минимальное влияние на долину Верхнего Иордана, в частности в районе Охало II. В результате у местных жителей была возможность и охотиться (причем на самую разнообразную дичь), и ловить рыбу, и заниматься растениеводством.

Интересно, что, судя по находкам, обитатели стоянки вполне могли охотиться на крупную дичь, но предпочитали разнообразие, поэтому добывали и более мелких зверей. Хотя если уже охотились, то использовали туши животных полностью — вплоть до костного мозга (инструменты для этого у них были). На зайцев и лисиц, возможно, охотились ради их шкурок. А вот с черепахами дело обстояло интереснее. Найденные панцири почти все одного размера и несут следы зачистки. На основании этого ученые предположили, что на этих пресмыкающихся охотились не из-за их мяса, а чтобы использовать их панцири в качестве посуды.

Авторы работы считают, что находки из этого места свидетельствуют не о снижении доступности пищи в тот период, а скорее о богатом разнообразии источников питания. Таким образом, Охало II — прекрасный пример процветающей экономики широкого спектра во время в целом весьма непростого последнего ледникового периода.

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