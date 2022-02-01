Деградация Академии наук: кто, как и за что получает звания 6 1.02.2022, 13:44

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Апофеозом губительной для белорусской науки политики стали «выборы» в Академию по медицинским специальностям.

В официальной и неформальной иерархиях научного сообщества Беларуси звания академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук всегда занимали самое высокое положение. Каждый профессор, создавший собственную научную школу, мечтал получить заветное звание члена академии. Но еще с советских времен в научной среде сложился непрозрачный механизм определения того, кто же станет счастливчиком, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Казалось бы, есть разработанные положения о выборах членов академии, которые четко прописывают критерии участия в конкурсе любого ученого. Но при этом абсолютно непонятен принцип, по которому открывается конкурс на ту либо иную специальность в разных отделениях.

По мере становления независимой белорусской науки принцип непрозрачности в определении новых членов академии стал только нарастать, так как к сугубо личным взаимоотношениям внутри научного сообщества добавился критерий лояльности нынешней власти. Если раньше возможность стать членом-корреспондентом в основном зависела от связей с известными учеными в структурах академии, которые могли походатайствовать об открытии конкурса на определенную специальность, то теперь ключевым фактором стала приближенность к власти.

Но даже при таком жестком кастинге всегда существует опасность проникновения в ряды академии не того человека, под которого создавался конкурс. А связано это банально с тем, что конкурс открытый и участвовать могут многие.

Довольно часто при открытии конкурса на некоторые специальности со всей Беларуси подают документы по 5-10 человек, каждый из которых достоин нового звания. Отдельная проблема для руководства академии и власти связана с процедурой голосования, которое состоит из двух этапов.

На первом - за претендента должны проголосовать только члены секции (например, физико-математических, медицинских, биологических и т.п. наук), а затем на втором этапе - при поддержке не менее 2/3 членов секции - голосуют все члены академии на общем собрании. И вот здесь в реализацию планов могут вмешаться строптивые ученые, которые не оценят «реальные заслуги» псевдоученых и проголосуют против.

Все эти сложности в превращении приближенных к власти лиц в «великих» ученых заставили руководство академии придумать новый, абсолютно гениальный механизм, который в некоторых отраслях науки стал основным инструментом отсечения «неправильных» кандидатов. Просто теперь конкурс объявляется не по широкой специальности как, например, алгебра или хирургия, а по крайне узкой, например, если утрировать – хирургия мизинца левой стопы. Теперь, зная область научных интересов нужного власти кандидата, можно автоматически отрезать от участия в конкурсе всех остальных (это равнозначно тому, что в политической компании разрешить участие лиц ростом 1,95, рожденных в 1965 году под знаком Рака).

Как ни странно, но эти новые правила игры, придуманные руководством академии, не вызывают возмущения в научной среде по двум основным причинам: старые члены академии (избранные во времена справедливой конкуренции) могут, как им кажется, путем голосования отсекать псевдоученых и не хотят потерять имеющиеся привилегии, а оставшаяся часть научного сообщества просто перестала воспринимать членство в академии как реальное признание своих достижений. И это очень печально, потому что развитие науки возможно только в среде конкуренции и справедливого признания заслуг.

Апофеозом губительной для белорусской науки политики стали выборы в академию наук 2021 года по медицинским специальностям. Так в действительные члены академии (академики) выборы состоялись по 4 специальностям: клиническая микробиология, онкоурология, регенеративная хирургия, трансплантация органов. Люди, информированные о составе секции медицинских наук, сходу назовут вам имена всех четверых членов-корреспондентов, соответствующих предложенным специальностям. Т.е. еще до выборов было понятно, под каких людей создавался безальтернативный конкурс. Это ли справедливость?

Однако еще более мерзкими выглядят выборы членов-корреспондентов секции медицинских наук – здесь мы сталкиваемся не только с полным отсутствием научных критериев отбора, но и явным признаком коррумпированности всей системы. Все мы помним, как в разгар политического кризиса осенью 2020 года началась замена руководителей государственных учреждений, которые либо выразили несогласие с фальсификациями выборов и насилием властей, либо недостаточно активно участвовали в репрессиях против своих сотрудников.

Именно в это время на должности ректоров были назначены идеологически правильные Сергей Петрович Рубникович – в Белорусский государственный медицинский университет и Игорь Олегович Стома – в Гомельский государственный медицинский университет. И вот спустя год каждый из них получил поистине царский подарок – возможность стать членом-корреспондентом. Казалось бы, оба доктора медицинских наук и имеют достаточное количество научных публикаций, в чем же подвох?

Для Стомы - это, в первую очередь, возраст: человеку всего 33 года, он стал доцентом в 2019, ректором в 2020 и теперь членом-корреспондентом в 2021 году. Головокружительная карьера, не правда ли? Большинство членов академии по медицинским наукам добивались таких высот после 50 лет, многие – в 60-70 лет.

Сначала была надежда, что его не включат в список кандидатов, допущенных к выборам, чтобы сгладить этот беспрецедентный по своим масштабам уровень тщеславия и амбиций. Однако лоббизм на всех уровнях принятия решений сделал свое дело, и Стоме удалось стать безальтернативным кандидатом по специальности клиническая микробиология. И хотя в конечном итоге он не был избран в члены-корреспонденты, факт участия подобного кандидата – это позор академии.

Второй герой нашей публикации – ректор БГМУ, Рубникович, входящий в санкционные списки ЕС за массовые отчисления студентов. Рубникович представляет собой ярчайший пример коррумпированного белoрусского чиновника. Человек, владевший в разное время долями в нескольких частных медицинских центрах и переписавший их на своих близких родственников, стал ректором ведущего медицинского вуза страны.

Рубникович является стоматологом, и поэтому наиболее правильный путь в члены-корреспонденты для него был возможен только при открытии конкурса по специальности «стоматология». Но при таком варианте возможное количество претендентов на единственное место исчислялось бы по меньшей мере 10 учеными, каждому из которых Рубникович вчистую бы проиграл по всем критериям: количество и качество научных публикаций, количество подготовленных учеников, мировое признание и т.д.

Следует также отметить, что единственным разделом медицины, да и всей науки БССР и независимой Беларуси, которая никогда не была представлена в академии, была стоматология. Несмотря на огромный процент специалистов и ученых стоматологов с международным признанием в общем количестве врачей страны, стоматология демонстративно игнорировалась руководством академии и Минздрава.

Так как «подарить» Рубниковичу звание члена-корреспондента по специальности «стоматология» было невозможно из-за большого конкурса, было решено придумать вакансию по очень узкой специальности – клеточные технологии в стоматологии. Но такого раздела стоматологии просто не существует, его не изучают в университете, нет врачей-стоматологов с такой специализацией, отсутствуют научные лаборатории и профильные журналы с таким названием.

И, о чудо, в нашей стране был только один человек, который соответствует предложенной вакансии и звали его Рубникович Сергей Петрович. В отличие от ситуации со Стомой, Рубниковичу удалось стать членом-корреспондентом на безальтернативных «выборах». Медикам и ученым Беларуси стыдно за членов секции медицинских наук, которые по только им понятным причинам на время забыли о своей принципиальности и справедливости при проведении голосования. И ведь голосовавшие тайно члены-корреспонденты и академики секции медицинских наук ничем не рисковали.

Специалисты-стоматологи, хорошо осведомленные об истинном уровне научных исследований в Беларуси, говорят об огромном пиаре клеточных технологий Рубниковичем и полном отсутствии каких-либо реальных клинических результатов в этом направлении. Врачи возмущены таким решением, сравнивая конкурс по этой специальности с плевком в лицо медицинскому сообществу Беларуси. В итоге стоматология Беларуси получила не члена-корреспондента по специальности клеточные технологии в стоматологии, а просто – «клеточного члена».

Выборы в Академию наук Беларуси первоначально должны были пройти 11 ноября 2021 года, однако были перенесены без широкой огласки на 17 декабря. Отдавая себе отчет о механизмах фальсификации и коррумпированности всей системы, мы не испытывали оптимизма в вопросе победы справедливости и честной научной конкуренции. Однако, понимая неизбежность краха всей прогнившей системы в ближайшее время, мы должны приложить все усилия для лишения фальсифицированных ученых их званий после полной победы демократии в Беларуси.

Хотим отметить, что учеными-медиками Беларуси собран весь необходимый материал, который позволит нам после падения режима запустить механизмы непризнания новых псевдо-академиков и псевдо-членов-кореспондентов. Мы призываем всех ученых тщательно проанализировать результаты выборов в академию по соответствующим отраслям науки, фиксируя все незаконные действия.

Мы должны сделать так, чтобы членство в Академии наук стало результатом многолетних научных исследований, публикации прорывных статей, монографий и учебников, подготовки десятков учеников, а не наличием денег, удачным знакомствам, родством или совместными охотами и банями с власть имущими.

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