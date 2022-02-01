«Коммерсантъ»: Белорусскому калию не оставили выхода 18 1.02.2022, 13:47

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Альтернативных вариантов транспортировки для белорусской компании сейчас нет.

«Беларуськалий», обеспечивающий более 15% мирового рынка калийных удобрений, продолжает делать вид, что все в порядке, хотя уже сегодня не сможет экспортировать калий из-за вступления в силу санкций США. Литва, через которую происходит перевалка большей части белорусского калия, отказалась его транспортировать с 1 февраля, хотя эти перевозки обеспечивали треть дохода местным железным дорогам, пишет для издания «Коммерсантъ» российский эксперт Ольга Мордюшенко .

Альтернативных вариантов транспортировки сейчас нет. Прокладка маршрута через Россию, который Минск обсуждает с Москвой уже несколько лет, выглядит невозможной. В российских портах нет такого объема свободных мощностей (максимум на 2–3 млн тонн в год вместо необходимых 11 млн тонн), а российские компании не хотят подставляться под санкции. Риски самим оказаться в черном списке Минфина США убивают на корню и все другие теоретически возможные схемы, о которых сейчас говорят на рынке — от покупки «Беларуськалия» или создания совместного трейдера с российской или западной компанией до перевалки белорусского калия через угольные терминалы в биг-бэгах и свопа с российским калием.

При этом, говорят мои источники, Минск даже не пытался договориться о новых схемах с ключевыми российскими компаниями, у которых есть транспортные мощности. О подобных переговорах на высшем уровне также никто не слышал, хотя их и нельзя исключать. Но даже если Минск найдет схему поставок, остается открытым вопрос, кто купит санкционный калий. Норвежская Yara, получавшая около 1,5 млн тонн белорусского калия, уже заявила об остановке закупок на фоне санкций.

Единственным логичным объяснением бездействия белорусской стороны мне кажется твердая уверенность Минска в том, что уже в ближайшее время США и Европа сами откажутся от блокады экспорта калия после того, как цены на него взлетят до исторических рекордов.

С другой стороны, страны Запада могут исходить из того, что, хотя быстро заместить все 11 млн тонн белорусских поставок будет сложно, возможность смягчить удар существует. Канадская Nutrien уже заявляла о готовности быстро ввести дополнительные мощности. Помимо того что компания недавно расширила свое производство, у нее есть законсервированные активы, которые при низких ценах на калий были нерентабельны.

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