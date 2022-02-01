закрыть
1 февраля 2022, вторник, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты ночью стреляли в сторону Польши

3
  • 1.02.2022, 14:05
  • 5,500
Лукашисты ночью стреляли в сторону Польши

Ракета упала на территорию поста польских пограничников.

Сегодня ночью в районе Беловежи белорусские военные выстрелили из сигнального оружия в сторону Польши, сообщает польская погранслужба.

Ракета упала на территорию поста польских пограничников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец
Как правильно понимать пропагандистские СМИ
Как правильно понимать пропагандистские СМИ Николай Статкевич