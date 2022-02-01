Лукашисты ночью стреляли в сторону Польши

Лукашисты ночью стреляли в сторону Польши3
- 1.02.2022, 14:05
- 5,500
Ракета упала на территорию поста польских пограничников.
Сегодня ночью в районе Беловежи белорусские военные выстрелили из сигнального оружия в сторону Польши, сообщает польская погранслужба.
Ракета упала на территорию поста польских пограничников.
Dziś w nocy ok.godz.01.40 na odcinku #PSGBiałowieża żołnierze białoruscy🇧🇾 strzelili z broni sygnałowej, pocisk spadł na stronę polską🇵🇱. W tym miejscu znajduje się stały posterunek polskich służb.#zgranicy #granicapolskobiałoruska #funkcjonariuszeSG #żołnierzeWP pic.twitter.com/6rUSlWy1l0— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 1, 2022