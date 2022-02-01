Студентам-шестикурсникам разрешили выписывать больничные

Студентам-шестикурсникам разрешили выписывать больничные9
- 1.02.2022, 14:26
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Доувольнялись.
Глава Минздрава Дмитрий Пиневич разрешил студентам 6 курса медуниверситетов, которых привлекли для оказания медпомощи в поликлиниках, выдавать больничные листы. Об этом говорится в указе №113, подписанном министром сегодня.
Это сделано «в связи с эпидемическим подъемом инфекционного заболевания».
Минздрав поручил начальникам главных управлений по здравоохранению облисполкомов и председателю Комитета по здравоохранению Мингорисполкома «провести вводный инструктаж с последующей проверкой знаний» студентов по выдаче больничных листов.
Отметим, что в Беларуси огромный дефицит медицинский кадров, связанный с увольнениями по политическим статьям, а также экономической миграцией.