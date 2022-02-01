«Самолеты просто не взлетят»: Россию готовят к отключению от иностранного ПО 10 1.02.2022, 14:34

9,756

План перехода на отечественный софт в стране провален.

Угрозы США ввести жесткие технологические санкции в случае вторжения России в Украину с запретом на поставки микросхем и возможным отключением от иностранного программного обеспечения вызывали беспокойство у российских властей.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники, кабмин прорабатывает возможные сценарии на тот случай, если поставки микроэлектроники в Россию будут остановлены, а российские предприятия, работающие на зарубежном софте, будут отрезаны от его обслуживания.

Первым технологические учения на случай тотальных IT-санкций провел Сбербанк. Крупнейшая кредитная организация страны, которая держит каждый второй рубль вкладов населения, смоделировала ситуацию отключения банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

Несмотря на существующие много лет планы по импортозамещению софта, российские государственные компании, в том числе оперирующие критической инфраструктурой, остаются в серьезной зависимости от зарубежных поставщиков.

План перехода на отечественное ПО в целом по экономике провален: вместо запланированных 50-70% доля отечественного ПО в госсекторе на конец 2021 года в среднем составляет 30-35%.

Хуже всего показатели у ВТБ, «Аэрофлота» и Российских железных дорог - менее 10%, рассказывал в конце декабря глава учрежденного правительством Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух.

«Очень серьезная зависимость» от иностранного софта, по его словам, сохраняется у «Транснефти» - монопольного оператора российских нефтепроводов, прокачивающих все добываемое в стране «черное золото».

В критической зависимости находится «Аэрофлот». «Самолеты стоят на нашем аэродроме, но без SAP, Oracle и др. они просто не взлетят», - признал Масух.

Многие компании надеялись, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году отношения нормализуются и импортозамещение отменят, а потом ждали, что ситуация выправится после его ухода, рассказал Масух.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Российские государственные компании могут в любой момент быть отключены от иностранного программного обеспечения, предупредил в конце ноября президент РФ Владимир Путин.

«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном), может быть просто закрыто, и все они будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», - заявил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».