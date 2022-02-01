Диетолог назвала продукты, которые для здоровья надо есть в феврале 1.02.2022, 14:44

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Как достойно выйти из «зимовки»?

Наступил последний месяц зимы, когда накопленные во время солнечного сезона силы заметно тают. Как достойно выйти из "зимовки", не болеть и встретить весну здоровым и крепким? Об этом журналисты rg.ru поговорили с врачом-диетологом, заведующей кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ириной Дядиковой.

Не переедайте

Зима - время, когда практически нет солнца, серое небо, и многие проблемы начинаются с погоды. Больше всего в это время года человеческому организму не хватает витаминов.

И проблема в том, что люди инстинктивно пытаются восполнить эту нехватку витаминов за счет пищи: чем больше ее съест, тем больше витаминов попадет в организм. Заканчивается это тем, что человек просто переедает, у него изменяется метаболизм, увеличивается масса тела. А он получает пустую пищу.

А, Д и С спешат на помощь

В первую очередь организму в это время года не хватает витамина А.

Проявляется его дефицит тем, что отмечается сонливость, вялость, депрессия. Снижается иммунитет, что особенно опасно при росте вирусной заболеваемости. Обязательно включайте в свой рацион морковь, салат, печень, сыр.

Серая погода влияет и на выработку витамина Д. Он и так практически не синтезируется в организме. А важность его огромна: он отвечает за происходящие в кишечнике процессы, за остеообразование, крепость и рост костей и зубов. В зимний период особенно важно принимать этот витамин.

Он сегодня очень популярен, и не зря: доказано его свойство повышать иммунитет. Чтобы иметь его достаточно, нужно регулярно употреблять яйца, сливочное масло и рыбу жирных сортов.

Витамины группы В находятся в мясных и растительных продуктах, в горохе и бобовых, зерновых и в большом количестве - в орехах.

А витамин С? Или его цитрусовые пополняют?

Самое большое его количество находится в болгарском перце. А также, совершенно верно, в цитрусовых и вполне доступных сегодня экзотических фруктах - киви, манго, авокадо.

Так что ешьте и выбирайте продукты, богатые витаминами, легкоусвояемые. Мясные - печень и красное мясо. Изделия из них в виде паштета. А также молочнокислые - молоко, творог, сыр твердых сортов.

А надо ли в эту серую пору налегать на витамины из аптеки?

К сожалению, надо. Не то чтобы "налегать", но без аптечных препаратов, по-видимому, не обойтись.

Идеальный вариант - подобрать универсальный комплекс, чтобы все необходимые витамины и минералы в нем присутствовали, вдобавок рекомендую к ним цинк. Это в совокупности повышает иммунитет, не дает страдать разным органам.

И совсем необязательно покупать супердорогой препарат, возможны различные варианты. Они работают практически одинаково.

Не забывайте также о простых правилах закаливания - физической зарядке, прогулках на свежем воздухе, процедуры с контрастными температурами.

А вот бывает - так хочется колбаски копченой. Можно?

Ее наделяют массой отрицательных свойств, и кто-то действительно боится съесть кусочек. А ведь это организм подсознательно требует жиров.

Кстати, их нехватку можно попробовать восполнить молочными продуктами - йогуртами, простоквашей, варенцом. Если хочется именно копченостей - то, видимо, у вас падает "хороший" холестерин. Восполнить его можно с помощью авокадо, орехов, красной рыбой, сливками, наконец.

Сейчас модно стало применять различные специи, в ход пошли куркума, корица, имбирь. Так ли они волшебны, как о них говорят?

Да, мы рекомендуем употреблять с пищей перечисленные специи, они принесут только пользу. Добавим к ним еще паприку - красную копченую, и хмели сунели.

В них содержатся определенные флавоноиды, которые подстегивают организм к более активной деятельности. Единственное, с осторожностью нужно их применять людям с заболеваниями желудка: прислушивайтесь к тому, не вызывают ли специи негативную реакцию.При раздражении желудка придется воздержаться от употребления специй.

Также зимой хороши смеси сухих трав: итальянские, прованские. А также разнообразные местные - иван-чай, чабрец, мята. Все это полезно для практически здорового организма.

Без воды никак

Не стоит ориентироваться именно на два литра. Существует норма воды на килограмм веса человека. Средняя норма - полтора-два литра, это физиологическая потребность в свободной жидкости в сутки.

Летом она увеличивается за счет жары, особенно на юге, когда нужно потреблять и более двух литров. Зимой нет такой потребности, но нужно помнить, что вода составляет 80 процентов нашего организма и нельзя ограничивать себя в ней. От этого зависит состояние внутренних органов. Это и наша кожа, и мышцы, которые без достаточного количества влаги становятся дряблыми.

Зимой лучше пить травяные чаи, соки без сахара, компоты из сухофруктов, минеральную, в том числе газированную воду (если нет противопоказаний). Углекислая кислота способствует ряду метаболических процессов и процессу пищеварения.

Рецепт витаминного напитка.

Традиционным всегда считается отвар из шиповника. В нем кладезь витамина С. Но есть и другие исследования, которые говорят о том, что большое потребление этого напитка способствует вымыванию из организма определенных минеральных веществ. Так что злоупотреблять отваром шиповника не следует.

В народе популярны также напитки из различных грибов - чайного, молочного. В них много полезных продуктов кисломолочного брожения и витаминов. Но эта как бы бабушкины рецепты.

А что-нибудь из новенького?

Из новенького я бы рекомендовала популярный и приятный смузи. Сейчас в каждой семье есть возможность взбить фрукты в блендере, есть морозилки для замораживания фруктов и ягод на зиму. И вот рецепт.

Ягоды - клубника, смородина, вишня - замораживаются методом шоковой заморозки - тогда в них сохраняется максимальное количество витаминов. А еще они содержат важное вещество пектин. Разморозили - и в блендер. Добавляете легкую жировую основу типа йогурта - получается прекрасный витаминный напиток.

Так же можно делать напиток, смешав в блендере сельдерей, шпинат плюс жировая основа. Растительный или животный жир необходим для лучшего усвоения этого состава.

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