Вопрос закрыт 5 Владислав Иноземцев

1.02.2022, 14:48

7,272

Владислав Иноземцев

Основные российские «требования» США и НАТО отвергнуты.

Заканчивается январь, практически целиком прошедший под знаком противостояния России и Запада. Итог, на мой взгляд, выглядит для Москвы неутешительным – основные российские «требования» США и НАТО отвергнуты; готовность западных держав помогать Украине существенно повысилась; военное присутствие в центральноевропейских странах не сократилось, а возросло. Кремлю придётся делать вид, что он что-то выиграл, хотя на деле конфронтация обернулась поражением – и оно может стать ещё более заметным, если Запад решится на введение новых санкций против России в ответ, например, даже не на агрессию в отношении Украины, а, скажем, передачу вооружений в ОРДЛО (что вполне может произойти).

В то же время, мне кажется, что Запад во многом поддался на путинский стиль ведения международной политики – сегодня и в США, и в ЕС, не говоря уже о Великобритании, публично разрабатывается всё новые варианты ответа на несостоявшееся российское нападение, для чего рассказы о его неминуемости звучат всё громче. Эти тренды кажутся мне, если так можно сказать, несоответствующими стандартам традиционной политики великих держав. Вместо того чтобы пугать Россию публичными заявлениями, следовало бы разрабатывать серьёзные стратегические планы сдерживания – и чем более скрытно это делалось, тем сильнее оказывало бы влияние на Москву. Гораздо лучше отключить SWIFT в первый же час после начала агрессии, чем рассуждать об этоми месяцами, а потом в случае чего выяснить, что среди союзников возникли разногласия. Постоянно говоря о неминуемости агрессии, Запад начинает сам работать на снижение безопасности в Европе, так как порождает несогласованность как внутри своих рядов, так и даже (!) непонимание со стороны Киева, чем добавляет Москве уверенности в отсутствии единства среди её противников.

Россия, и я говорил и писал об этом много раз, не может сегодня позволить себе полномасштабную войну с Украиной и полный разрыв отношений с Западом. В отличие от коммунистического руководства СССР, нынешние хозяева Кремля движимы не идеологическими, а коммерческими интересами. Власть для них – не инструмент завоевания мирового господства, а средство постоянного пополнения собственных карманов. Они ценят возможность продолжать грабить собственную страну намного выше, чем шанс водрузить российский триколор в Киеве – тем более что первая возможность для них почти гарантирована, а второй шанс весьма иллюзорен. Поэтому для Запада сейчас разумнее было бы начать снижать градус риторики – ответ Москве дан; вопрос закрыт. Если Кремль захочет переговоров по проблемам контроля над вооружениями – welcome; если нет, то нас его возбуждения не касаются.

Потому что для В.Путина важнее всего сделать западную политику по степени истеричности похожей на российскую, чтобы заставить своих противников говорить в схожем тоне и с похожими наборами аргументов – и, к сожалению, читая высказывания западных политиков и американскую прессу, начинает казаться, что в этом Кремль существенно преуспел...

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».