В Литве задержали белорусские сигареты на миллионы евро 4 1.02.2022, 15:04

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Изъяты три легковых и один грузовой автомобили.

В конце января в Литве перехватили несколько партий белорусских сигарет, которые перевозились в грузовых поездах, сообщает литовская пограничная служба.

20 января 226,5 тысячи пачек сигарет NZ Gold, NZ 8 и NZ 10 нашли в грузовом поезде в Панявежисе. Стоимость партии оценивается в более 805 тысяч евро. В ходе расследования в Панявежисе были задержаны трое граждан Беларуси 28, 32 и 33 лет и 41-летний литовец. Их оставили под стражей на срок от 15 дней до 2 месяцев. Изъяты три легковых и один грузовой автомобили.

21 января пограничники и сотрудники литовской железной дороги проверили прибывший из Беларуси поезд. По их информации, в нем могла перевозится контрабанда. В пяти вагонах со щебнем обнаружили 175 тысяч пачек сигарет Fest и Minsk Capital QS с белорусскими акцизными марками. Стоимость сигарет составила более 622 тысяч евро.

Очередную партию сигарет обнаружили в прибывшем из Беларуси грузовом поезде 26 января. Было изъято 312,5 тысячи белорусских сигарет.

Общая стоимость изъятых сигарет оценивается в более 2,5 млн евро.

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