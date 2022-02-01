Washington Post: США и РФ устроили «самую острую» перепалку в ООН 6 1.02.2022, 15:08

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Что происходило на заседании Совбеза?

В ходе вчерашнего заседания Совбеза ООН произошла словесная перепалка между постпредами России и США Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд, пишет The Washington Post.

Произошедшую перепалку издание называет самой острой за последние годы.

Отмечается, что особенно резкую реакцию Небензи вызвало замечание американского постпреда о том, что Россия, не имея каких-либо фактических оснований, пытается выставить Украину и страны Запада как агрессоров и таким образом сфабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну. В ответ он обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют эскалации ситуации в регионе, и лживых заявлениях относительно планов Москвы по вторжению.

"Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью", - заяявил Небензя.

The Washington Post отмечает, что словесная конфронтация между представителями России и США "изобиловала историческими отсылками, относящимися к концу Второй мировой войны, накопившимся обидам времен холодной войны и последовавшим за ней двум десятилетиям хрупкого мира".

В итоге, несмотря на то, что обе стороны заявили, что намерены разрешить конфликт дипломатическим путем, пока ни одна из них не продемонстрировала готовность пойти на уступки, отмечает издание.

Напомним, накануне Совет безопасности ООН провел срочное заседание для обсуждения возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

СБ ООН назначил дату проведения отдельного заседания по ситуации в Украине на 18 февраля.

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