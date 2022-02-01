Ученые подсчитали количество еще неоткрытых видов деревьев 1.02.2022, 15:55

иллюстрационное фото: fotobel.by

В исследовании была задействована международная команда из 100 специалистов.

Ученые предприняли первую попытку подсчитать, какое количество видов деревьев на Земле еще предстоит открыть. В результате они выяснили, что нам неизвестно еще о тысячах видах, которые ждут своего открытия, сообщает Sciencealert.

В исследовании была задействована международная команда из 100 специалистов. Они подсчитали, что на Земле должно существовать примерно 73 тысячи видов деревьев. Известны же на данный момент 64 тысячи.

Подсчеты ученых свидетельствуют о том, что нам еще предстоит открыть 9200 видов деревьев.

Исследователи объединили два отдельных набора данных о деревьях, Глобальной инициативы по биоразнообразию лесов и базу TreeChange, в один обширный каталог. В результате ученые получили данные о встречаемости деревьев в сетке из более девяти тысяч ячеек размером 100 на 100 километров.

Со статистическими корректировками, которые учитывают сравнительное богатство биомов в разных регионах, ученые пришли к выводу, что нам еще предстоит открыть 9200 видов. Вместе с тем, исследователи признают, что эта оценка основана на неполных данных, включая области, где картирование и анализ видов деревьев ограничены.

По оценкам ученых, 43% всех видов деревьев на Земле растет в Южной Америке. Исследователи считают, что примерно 40% всех еще неоткрытых видов деревьев приходится на этот регион. Здесь же произрастает самое большое количество (8200) редких видов и самое высокое количество (49%) эндемических видов, которые больше не были найдены нигде на Земле.

«Помимо 27 тысяч видов деревьев в Южной Америке может существовать еще четыре тысячи, которые только предстоит открыть. Это делает сохранение лесов первостепенной задачей в Южной Америке, особенно с учетом нынешнего кризиса тропических лесов в результате антропогенного воздействия, такого как вырубка, пожары и изменения климата», - заявил Питер Райх из Мичиганского университета.

В последние годы этот кризис стал особенно явным и ученые подчеркивают необходимость определения разнообразия деревьев, что позволит защитить виды, находящиеся под угрозой.

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