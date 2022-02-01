Путин сам похоронит свой режим Игорь Яковенко

1.02.2022, 16:01

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Игорь Яковенко

Как глава Кремля работает на российскую оппозицию.

Песков пригрозил ответными мерами Великобритании в случае санкций против российских олигархов и пожаловался, что «англосаксы вредят нам, европейцам». Небензя обвинил Запад, который хочет не допустить братского существования России и Украины. Шесть «успехов» путинской внешней политики

Между Россией и Западом второй месяц продолжается оживленная переписка. Телеканал CNN сообщил, что США получили от РФ письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном предложения по безопасности. Которые в свою очередь были ответом на переданные 15.12.2021 США и НАТО российские письма, содержащие предложения подписать акты о полной и безоговорочной капитуляции. Теперь американцы станут читать и думать над ответом.

Паузы в переписке заполняет перебранка. Россия продолжает громыхать железяками у границ Украины. Запад шлет в Украину Джавелины, а также обстоятельно и со вкусом рассказывает о санкциях, которые грозят России.

Газета TheFinancial Times со ссылкой на чиновников из Белого дома сообщила, что США разработали санкции против представителей российских элит и членов их семей. В санкционный список попали люди, которые так или иначе влияют на принятие решений на государственном уровне в стране или, как выразился источник газеты, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Причем большинство в списке имеет тесные связи с Западом, поэтому ограничения окажутся для них вполне болезненными. Санкции отрежут родственников и друзей Путина от мировой финансовой системы, а члены их семей не смогут больше хранить деньги на Западе и поступать в элитные вузы.

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что британское правительство внесёт в парламент законопроекты, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и «олигархов, близких к Кремлю» в связи с угрозой российского вооружённого вторжения в Украину. Лиз Трасс пообещала, что:

«Путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться».

Среди санкционных мер будет, в том числе, и конфискация недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.

Реакция Кремля и МИДа оказалась диаметрально противоположной. Если Мария Захарова горячо поддержала британцев в их намерении прищучить российских олигархов, то Дмитрий Песков проявил к ним подозрительное сочувствие.

«Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — заволновался Песков. После чего сделал крайне странное заявление, на мой взгляд, граничащее с предательством. Вот оно:

«Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряжённость на европейском континенте. Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию».

«Нам, европейцам» — заявляет высокопоставленный кремлевский чиновник, совсем забыв о том, что Европа теперь не центр мировой культуры и цивилизации, а заживо гниющий клубок пороков, разврата и прочих мерзостей, о которых носителю традиционных российских ценностей и говорить противно.

Сделав это странное и, повторюсь, крайне подозрительное заявление, Песков вернулся на стезю патриотизма и решил привести дерзких англосаксов в чувство:

«Атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры, они будут сформулированы исходя из собственных российских интересов в случае, если это потребуется», — заявил пресс-секретарь Путина.

Можно себе представить тот ужас, который охватил англосаксов при этих словах Пескова. Больше всего страшит неизвестность, и Дмитрий Сергеевич, как опытный психолог, намеренно не сообщил, в чем будут заключаться эти «ответные меры».

Тем более что масштаб британских санкций более-менее понятен. Объем трансграничных переводов в Великобританию из России только за первые два квартала 2021 года превысил 1,4 млрд долларов. По данным Knight Frank, агентства, специализирующегося на анализе рынка недвижимости, спрос россиян на покупку элитного жилья в Лондоне по итогам летних месяцев прошлого года вырос на 25%. Поток капиталов и их владельцев из России в Лондон становится все более бурным. Так что британская охота на российских олигархов обещает дать массу крупных трофеев.

В качестве ответных мер, наиболее болезненных для англов и примкнувших к ним саксов, можно предложить арест их счетов в Сбербанке, банке «Россия» и банке «Пересвет», публичное выселение их со всеми манатками из квартир на Рублево-Успенском шоссе, исключение их отпрысков из МГУ и Института мировой цивилизации, основанного Ж., а также полный запрет англосаксонским дамам совершать шопинг в «Пятерочке» и «Перекрестке». Жестоко, конечно, но иначе с ними нельзя.

Другой антироссийской вылазкой стало обсуждение на Совбезе ООН вопроса об Украине, инициированного США и поддержанного 10-ю странами при активном сопротивлении представителя России Небензи. Василий Алексеевич бился как лев, используя все, чему его учили в МГИМО. Сначала заявил, что не понимает, что тут обсуждать. И действительно, ведь, как установлено в исторических статьях Путина, никакой Украины на самом деле нет, это все неудачная придумка Ленина, так что такого предмета обсуждения, как Украина, просто не существует. Потом, когда эта версия не была поддержана, Василий Небензя отступил на заранее подготовленные позиции и вспомнил, что заседание по Украине назначено на 17 февраля, когда по случайному стечению обстоятельств председательствовать в Совбезе ООН будет Россия, которая сможет придать обсуждению украинского вопроса теплый семейный характер. Когда подавляющее большинство все же проголосовало за немедленное рассмотрение вопроса, Небензя принял бой и сразу перешел в атаку.

Прежде всего, он заявил о планах Запада не допустить братского сосуществования России и Украины:

«Происходящее сегодня — еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной. Из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже 7 лет. Украинцам активно "промывают мозги". Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача — не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России».

Завершив свое выступление, Василий Алексеевич нанес еще один удар по врагу: демонстративно покинул зал заседания Совбеза ООН непосредственно перед выступлением представителя Украины, заявив, что у него вот именно сейчас должна быть неотложная встреча с Антониу Гутерришем…

Сегодня, 1 февраля, можно подвести промежуточный итог полуторамесячной переписке-перебранке, затеянной по инициативе Путина. Президент России, выступая на коллегии МИД 18.11.2021, с большим удовлетворением отметил, что удалось «создать напряжение» и потребовал, чтобы это напряжение сохранялось как можно дольше. Сейчас уже можно зафиксировать некоторые «успехи» этой «политики напряжений».

«Успех» № 1: более высокий уровень единства и сплочения Запада в целом и НАТО в частности перед угрозой со стороны России. Если до этого у многих в Европе были сомнения в смысле существования НАТО, теперь сомнения отпали.

«Успех» № 2: укрепление и рост влияния восточноевропейского фланга НАТО, намного более непримиримого по отношению к России, чем «старонатовцы».

«Успех» № 3: выросло сопротивление «Северному потоку-2», шансы на его быстрый ввод в эксплуатацию уменьшились.

«Успех» № 4: не исключено, что, даже если не будет вторжения (вероятность его мала), какие-то санкции будут применены, в том числе против отдельных российских банков, Великобритания вполне может начать кампанию против российского «Лондонграда».

«Успех» № 5: экономика России уже потеряла на падении рубля, стоимости акций ведущих компаний.

«Успех» № 6: сплочение народа Украины перед лицом российской агрессии, укрепление украинской армии.

Уничтожив российскую оппозицию, Путин теперь все делает за нее сам. Главное, ему не мешать, он похоронит свой режим без посторонней помощи. Правда, при этом скорее всего обрушит и государство на головы всем тем, кто не успеет убежать из страны…

Игорь Яковенко, «Ежедненвый журнал»

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