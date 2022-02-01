Мнение: Пережатые гайки могут сорваться 1.02.2022, 16:21

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Фото: AFP

И совсем не в том месте, где ожидали

Telegram-канал «Ник и Майк» проводит параллели между режимами Лукашенко и Сталина:

Рекомендуем к прочтению историческую статью об ужасной паранойе и ее последствиях. Если заменить в статье две фамилии (одну подскажем - Дмитрий Щигельский: не отравлен, но в эмиграции), то все становится на свои места.

Пока у власти находится безумный узурпатор, ничего хорошего не стоит ожидать. Тут не помогает логика, дипломатия и даже гуманизм. Это история про месть, пытки и убийства. Репрессии не ослабнут, потому что кому-то очень страшно. Будут продолжать унижать, арестовывать, конфисковывать, пытать и убивать.

На предприятиях уже запрещают «политические беседы» . Также под запретом «агитация посредством элементов гардероба» (WTF?). Атмосфера страха и рабского молчания - вот что является идеальной картиной мира для синепалого и его пособников.

Торговля заложниками. Контрабанда. Шантаж мигрантами. Угроза гибридной войной. А также убогие попытки создать региональные «клубы диктаторов». Вот лучшие практики от агрохунты.

По информации Майка, в ближайшем круге все же некоторое замешательство относительно целей и задач российских войск, прибывающих на учения. Синепалый прошлой осенью сам просил старшего брата организовать демонстрацию силы к «референдуму».

Мол, у вас шарики, цветочки и крестики, а у нас заградотряды.

Только вот после Казахстана и на волне эскалации с Украиной (через которую теперь, по слухам, нужно как-то удобрения возить, а не в «лоно славянства» возвращать) возникают вопросы. А точно ли это поддержка синепалого?

Пережатые гайки могут сорваться совсем не в том месте, где ожидали.

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