«Все станут единым фронтом»: мощное обращение одесситов к российским оккупантам 8 1.02.2022, 16:28

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Видеофакт.

Представители патриотических организаций Одессы записали видеообращение к российским оккупантам. Они эмоционально заявили, что не позволят захватить родной город и Украину.

Участие в создании видео приняли несколько десятков представителей патриотических организаций Одессы. Ролик начался с куплета "Марша новой армии".

После одесситы обратились с эмоциональной речью к российским оккупантам. Они заявили, что Одесса героически оборонялась против нацистов во время Второй мировой войны и будет защищаться против рашистов:

– Не дадим маму обидеть! Отступать некуда, за нами только море!

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