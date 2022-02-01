«Все станут единым фронтом»: мощное обращение одесситов к российским оккупантам

«Все станут единым фронтом»: мощное обращение одесситов к российским оккупантам8
- 1.02.2022, 16:28
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Видеофакт.
Представители патриотических организаций Одессы записали видеообращение к российским оккупантам. Они эмоционально заявили, что не позволят захватить родной город и Украину.
Участие в создании видео приняли несколько десятков представителей патриотических организаций Одессы. Ролик начался с куплета "Марша новой армии".
После одесситы обратились с эмоциональной речью к российским оккупантам. Они заявили, что Одесса героически оборонялась против нацистов во время Второй мировой войны и будет защищаться против рашистов:
– Не дадим маму обидеть! Отступать некуда, за нами только море!