The Washington Post: Кремль сделал «проигрышную геополитическую ставку» 2 1.02.2022, 16:42

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Путин должен помнить, что «железного занавеса» больше нет.

Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу так, как ни один кремлевский лидер не делал с тех пор, как Никита Хрущев поставил мир на грань ядерной катастрофы шесть десятилетий назад. Огромная стратегическая ставка Кремля привела к ситуации, в которой Путин должен либо отказаться от своих агрессивных требований, либо приступить к вторжению в Украину, которое может привести к войне в Европе, цитирует издание The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Ни одна из угроз Запада для РФ, о которых говорит пропаганда Кремля, не подтверждается реальностью. Последнее расширение НАТО произошло десять лет назад. В настоящее время трудно определить реальные перспективы членства Украины или Грузии в НАТО. Американские ракеты на востоке Украины, направленные на Россию — также вымысел. Ни один здравомыслящий человек не видит риска, что Норвегия, Эстония, Украина или любое другое соседнее государство планируют вторжение в Россию.

На самом деле, политика НАТО была достаточно осторожной. До вторжения Путина в Украину в 2014 году силы США в Европе постоянно сокращались. Год назад последний американский танк в Германии был отправлен обратно в США через Атлантику.

У НАТО даже не было планов по расширению обороны для стран Балтии. Проводилась операция альянса по воздушному патрулированию, но она была направлена на обеспокоенность воздушным пространством, которое не контролировалось после атак 11 сентября, это не была оборонительная операция.

Даже после 2014 года альянс позаботился о том, чтобы не провоцировать РФ. Его присутствие в странах Балтии было не слишком широким. Соединенные Штаты в основном «держались в стороне» от граничащих с российской территорией государств, а в Норвегии и Польше расположили войска далеко от границы РФ.

Были некоторые «раздражители», но не больше. Система обороны от баллистических ракет в Румынии направлена на противостояние потенциальной угрозе со стороны Ирана или Северной Кореи, хотя Москва никогда в это не верила. И, возможно, в свое время Соединенные Штаты, чьи стратегические бомбардировщики летали вблизи российского воздушного пространства, совершили ошибку. Но почему серьезный кризис возник именно сейчас?

В 2021 году появилось много признаков того, что Путин избрал более решительный подход к Украине. В июле он опубликовал статью, в которой выступал за восстановление Российской империи.

Его июньский саммит с президентом США Джо Байденом показал, что Белый дом не желает проблем в отношениях с РФ, поэтому Вашингтон может сосредоточиться на Китае. Когда Байден принял решение о выводе войск из Афганистана, сообщение было еще более четким. Сразу после этого советник России по национальной безопасности Николай Патрушев отметил, что украинцы должны понять, что нельзя полагаться на Соединенные Штаты.

Один за другим были предприняты политические и военные шаги РФ для сознательного создания кризиса и давления, особенно на Соединенные Штаты. Москва отложила переговоры с Киевом, Берлином и Парижем по Донбассу, а к Европейскому Союзу относилась с откровенным неуважением.

Формально Россия потребовала ослабления всех западных структур безопасности. Это означало бы возвращение к ситуации, когда Парижская хартия 1990 года изложила принципы европейского порядка после холодной войны.

Иногда Путина считают умеренным стратегом, но он уже давно неправильно оценивает политику по отношению к Украине. Эмоции явно взяли верх над рациональностью, что привело к агрессивной политике РФ, которая отдалила Украину от Москвы.

Нет способа, которым Путин может достичь поставленных целей только дипломатией. Это потребовало бы полной капитуляции США. И добиться смены власти в Киеве, к чему явно стремится Кремль, непросто.

Примечательно, что среди простых россиян нет энтузиазма относительно вторжения в Украину, хотя это, скорее всего, ничего не означает в Кремле, где принятие решений является «единоличным шоу». Даже Советский Союз имел более институциональную структуру принятия решений, чем современная Россия.

Но Путин должен помнить, что «железного занавеса» больше нет. Украина является близким партнером Европейского Союза, а защита демократии стала ключевой частью политики администрации Байдена.

Реальность такова, что российское вторжение, вероятно, откроет длительную конфронтацию, которая приведет к еще большей войне — и крушению российского режима.

Игра Путина на слабости Запада, направленная на ослабление основ европейского порядка безопасности — проигрышная ставка. Нет никакого способа, кроме полной капитуляции Запада, посредством которого Россия могла бы достичь поставленной цели.

Но стоит признать, что кризис не закончится через неделю и даже не через месяц-два. Путин сделал свои расчеты, и ему будет тяжело отступать. Запад должен быть готово к разным вариантам развития событий, резюмирует издание.

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