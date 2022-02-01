Порошенко сократил отставание от Зеленского до минимума 11 1.02.2022, 17:17

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Петр Порошенко

За кого готовы голосовать украинцы?

Если бы президентский выборы в Украине проходили в ближайшее время, то больше всего голосов получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.

По данным опроса Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 17,4% всех опрошенных, или 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, пишет «Новое время».

У Порошенко поддержка установилась на уровне 16,2% и 24,2% соответственно.

Третье место занимает Юлия Тимошенко, которую поддержали 6,9% и 10,3% респондентов.

Далее идут Дмитрий Разумков (5,5% и 8,2%), Юрий Бойко и Евгений Мураев (по 4,7% и 7,0% у каждого), Игорь Смешко (3,6% и 5,4%), Владимир Гройсман (2,1% и 3,1%), Олег Ляшко (1,3% и 2,0%), Виктор Медведчук (1,1% и 1,6%), Олег Тягнибок (0,6% и 0,9%).

«По сравнению с октябрем 2021 города статистически значимо выросли рейтинги Петра Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Юлии Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг Владимира Гройсмана (с 4,1 до 2,1%)», — отмечают социологи.

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