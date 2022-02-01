Чудаки и оригиналы 2 Telegram-канал «СерпомПо»

1.02.2022, 17:36

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Такое впечатление, что на верхах российской власти решения верстаются на «живую нитку».

Нет ничего серьезного, проработанного.

Выдвинули ультиматум Америке и НАТО, требовали ответа едва ли не до хрипоты в голосе. Давайте! Скорее! Не дадим замотать вопрос! Знаем мы вас, «западников», с вашим умением годами вести переговоры! Срочно отвечайте! А то примем меры военно-технического характера!

И вот письменный ответ был получен – и от Америки, и от НАТО.

И что же?

Сегодня пресс-секретарь Песков сообщает, что в Кремле пока нет понимания, когда Россия ответит США. Это решит Путин.

Отлично. Чудаки и оригиналы.

На что это похоже? Пожалуй, на запойного алкоголика. Пьет и пьет, буянит при этом. Затем порыв прошел, и он снова «как все». Или, почти как все. Народ на него косится с опаской, старается прикинуть, когда будет следующий запой. Как сказал Песков: «Это решит Путин».

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