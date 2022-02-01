«Газпром» резко увеличил прокачку газа через Украину 4 1.02.2022, 18:10

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Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС.

Россия резко увеличивает поставки газа в Европу через территорию Украины на фоне переговоров с Западом о гарантиях безопасности, где дипломаты предложили Москве «пряник» в виде переговоров о неразмещении ракет и «кнут» в виде жестких санкций, в том числе против ближайшего окружения президента Владимира Путина, пишет finanz.ru.

С 1 февраля «Газпром» удвоил транзит через украинскую ГТС и довел его практически до объема, предусмотренного долгосрочным контрактом.

Объем прокачки достиг 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Контракт, заключенный в конце 2019 года, требует от «Газпрома» прокачивать 109 млн кубов ежедневно.

Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС. На 13.08 по минскому времени фьючерс с поставкой в марте на лондонской бирже ICE торгуется по 75,5 евро за мегаватт-час, или 879 долларов за тысячу кубометров, теряя в цене 10,6%.

Газ с поставкой в апреле стоит дешевле 850 долларов за тысячу кубов, а летние контракты подешевели почти до 830 долларов.

Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей.

Источник Reuters в администрации Джо Байдена сообщил, что меры в рамках закона CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) будут задействованы в случае вторжения России в Украину.

«Дружки Путина больше не смогут использовать своих жен и членов семей, чтобы избегать санкций. Санкции отрежут их от мировой финансовой системы и сделают так, что их семьи больше не смогут наслаждаться привилегией парковки своих денег на западе и посещения элитных западных университетов», - рассказал источник Reuters.

В воскресенье о возможности жестких санкций против близких Кремлю олигархов заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Она не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, - заморожены.

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