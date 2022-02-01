Адвокат объяснил, почему он отправил в Гаагу Лукашенко, Балабу и Карпенкова 4 1.02.2022, 18:17

7,026

Начнется ли международный процесс по делу белорусского диктатора?

Заявление на Александра Лукашенко в Гаагский суд — 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении. Этот документ составил и отправил польский адвокат Томаш Вилиньский. У него не вызывает ни малейшего сомнения то, что действия, совершенные Лукашенко, "представляют собой преступления по международному уголовному праву".

"Еврорадио" поинтересовалось у адвоката: почему он решил отправить дело нынешнего белорусского руководителя в Гаагу?

— Лукашенко, его администрация и службы нарушили многие акты международного права, в том числе принятые Республикой Беларусь, — рассказывает Томаш. — Это "Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", "Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми", "Конвенция о международной гражданской авиации", "Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов".

— В заявлении указывается на преступления, совершенные против белорусов и других национальностей с целью их полного или частичного уничтожения организованной преступной группой в целях реализации политического терроризма под руководством Александра Лукашенко, — продолжает адвокат. — В эту группу входят Иван Тертель, Николай Карпенков, Дмитрий Балаба и другие члены администрации режима Лукашенко, выполняющие заказы и совершающие убийства национальных групп и гражданских лиц на территории Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Польши и других стран.

— Почему успешный польский адвокат взялся за дело, касающееся граждан другой страны?

— Несколько лет я расследовал преступления, совершенные режимом Лукашенко, и собрал много прямых улик. Я задокументировал пытки, необоснованное лишение свободы, убийства, торговлю людьми. В заявлении подробно перечислены тысячи жертв режима Лукашенко. Документ направлен на выявление лиц, совершивших преступление, предание их независимому и справедливому суду, который определит их вину и ответственность.

Режим Лукашенко совершает преступления перед всем миром, и на это надо реагировать. Я борюсь словом и пером. Я обещал многим белорусам, что буду постоянно бороться с ними за свободную Беларусь и за раскрытие преступлений, совершенных режимом Лукашенко.

— Вы считаете, что Гаагский трибунал будет судить обвиняемых вами людей?

— Вполне возможно, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге очень скоро начнет расследование, задокументирует преступления и допросит свидетелей. Важно, чтобы все жертвы режима Лукашенко и свидетели конкретных преступлений направляли свои заявления и доказательства совершенных преступлений прокурору Международного уголовного суда в Гааге. Не исключено также, что для рассмотрения преступлений режима Лукашенко может быть создан специальный трибунал, и тогда он мог бы рассматривать преступления, совершенные режимом с 1996 года по настоящее время.

По словам адвоката, запрос и уведомление уже отправлены в Международный уголовный суд. Прокурору предстоит оценить важность дела, принять решение о юрисдикции и сделать предварительные выводы. Только после этого он может принять решение о возбуждении предварительного проверочного процесса и после его завершения начать расследование по "делу Лукашенко".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».