NASA запланировало увести МКС с орбиты и затопить в океане 3 1.02.2022, 18:44

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Ее обломки должны упасть в необитаемую зону в южной части Тихого океана.

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) может прекратиться в январе 2031 года, говорится в отчете на сайте NASA.

Согласно плану NASA, в январе 2031 года МКС начнет медленно снижаться. Затем станция войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в необитаемую зону в южной части Тихого океана рядом с точкой Немо (условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши на Земле).

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии и Швеции. Она обошлась странам более чем в $100 млрд и попала в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, созданный человеком.

«Роскосмос» решил использовать МКС до 2024 года. «После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также [исходя из] наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — сказали в госкорпорации.

В марте 2021-го в РКК «Энергия» заявили о решении продлить срок работы МКС до 2028 года.

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