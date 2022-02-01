В Европарламенте назвали фикцией референдум по конституции Беларуси 1 1.02.2022, 18:54

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«Референдум» не отражает демократическую волю белорусского народа.

В условиях давления, оказываемого властями Беларуси на гражданское общество и инакомыслящих, возможный референдум по изменению конституции страны нельзя будет считать выражением свободной воли белорусов. Это следует из обнародованного во вторник, 1 февраля, совместного заявления главы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберта Бедроня и постоянного докладчика Европарламента по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса, передает DW.

Поводом для заявления стали последние данные белорусского правозащитного центра "Весна", согласно которым число политических заключенных в Беларуси в январе 2022 года превысило 1000 человек. "Этот зловещий рубеж является прямым следствием неустанного подавления режимом Лукашенко инакомыслия, которое только усилилось после фальсификации президентских выборов 2020 года", - констатируют европолитики.

Они напоминают, что "ужасающие условия содержания под стражей", а также многочисленные случаи жестокого обращения и пыток по отношению к белорусам, выступившим против властей, были тщательно задокументированы.

Давление на оппозицию в Беларуси

"Более 40 адвокатов были незаконно лишены лицензий за то, что они выполняли свою работу, представляя оппозиционных деятелей или заключенных, а более 300 неправительственных организаций были произвольно "ликвидированы" режимом, пытавшимся подавить голос гражданского общества", - говорится далее в документе.

"В этом мрачном контексте мы не можем не рассматривать любой возможный конституционный референдум как фикцию, которая не отражает демократическую волю белорусского народа", - подчеркивают авторы заявления.

По мнению Бедроня и Ауштрявичюса, первым шагом на пути к разрешению продолжающегося политического кризиса в Беларуси должно стать безусловное освобождение всех политзаключенных в стране. "До тех пор мы будем прилагать все усилия, чтобы добиться справедливости для жертв репрессий и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - пообещали европолитики.

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