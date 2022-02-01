Бомбический февраль 2 Александр Сотник

1.02.2022, 19:03

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Хорошо начинается февраль, многообещающе.

В знаменательное время живете, мохнатики: что ни день – то новые тяготы и лишения. Но случаются и прорывы с подарками наперевес – хоть праздник закатывай! С 1 февраля 2022 года лепота снизойдет на каждого скрепошарого: именно в этот день вступил в силу закон о выделении россиянам бесплатной земли в арктической зоне. Сам Путин позаботился и выделил.

Отныне любой счастливец может взять в пользование свой "арктический гектар". Говорят, там холодно, и мерзлоту не вспашешь. Зато можно поставить сортир и наслаждаться всеми цветами северного сияния. А для скептиков, готовых обосрать это великое событие, вступает в силу долгожданный ГОСТ по массовому захоронению трупов в мирное время. Не нравится Арктика – прорывайся в рай, откашливая себя полностью, пока не упрёшься в стенку скорби, где тебя и накроет крышкой райская благодать.

Сегодняшний день осчастливил и Михаила Прохорова, которому, наконец, удалось избавиться от последних российских активов, впихнув в Росатом свои энергетические компании. Теперь из общего состояния в 11, 4 млрд долларов 9 приходятся на наличные. Остаётся лишь закрыть банк "Ренессанс Кредит" - и прощай, Лаптестан, разругавшийся со всем миром. Чудесное избавление настигло и депутата Виталия Милонова, который отныне не сможет въезжать в Европу. После пиар-истерики на границе с Польшей, где Милонов в припадке нравоучений угрожал полякам нашествием геев, оратора избавили от риска посещения загнивающих европейских территорий. Он было сунулся в Финляндию, заскучав по бездуховному сыру, но ему развернули оглобли на финской границе, отправив к отечественным сырным продуктам с духовными дырками. В общем, куда ни глянь – сплошные профит и процветание. А накануне еще и Путин проникся идеей освобождения мест в тюрьмах и согласился отправить 100 тысяч заключенных на принудительные работы. И такой свободой повеяло в наших ГУЛАГах – что хоть портрет Сталина вон выноси!

Правда, на внешнеполитической арене нашему акробатическому пацанью приходится крутиться в самых тяжелых условиях. Попробуй балансировать на канате, по-блатному сидя "на кортах", как это делает морозоустойчивый Небензя! В ходе заседания Совбеза ООН наш бесстрашный Василёк, рискуя всей поверхностью кожаной головы, потребовал от американцев предоставить "хоть какие-то доказательства, кроме измышлений, о том, что Россия собирается напасть на Украину".

"Откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, расположенных, как вы утверждаете, на российско-украинской границе, хотя это не так? – бушевал Вася, громыхая русскими семками в карманах. – Мы нигде эту цифру не называли!" Действительно, если Кремль сказал "их там нет" - значит, их нет и никогда не было! Тяжело крутить сальто мортале перед "генератором напряжения", пребывая в несознанке: можно и копыта откинуть, как это сделал Васькин предшественник – Виталий Чуркин. Но отступать некуда: Путин не выдаст – генератор не убьет.

Понятно, что Кремль пропихивает невпихуемое: "Запад должен признать Россию неким третьим полюсом с принадлежащими ему геополитическими зонами влияния, вне зависимости от интересов народов, населяющих эти территории". Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил в интервью Радио Свободная Европа: "Если мы пойдем по пути переговоров по основополагающим принципам международного порядка, то мы окажемся в мире, где действует право сильного, а ракеты, танки и войска решают, сможет ли страна выбирать собственное будущее". Но по-настоящему борзость фашистской клоунады оценил официальный Лондон, анонсировавший заморозку активов и арест имущества путинских нуворишей. Еще никого не прищучили, а пацанва уже затряслась всеми британскими пролежнями. Кремль в лице Пескова тотчас пригрозил "англосаксам, атакующим бизнес", ответными мерами. Похоже, братва близка к тому, чтобы переименовать Воронеж в Лондон и разбомбить его окончательно. Будет больно и обидно: все, что вывозилось десятилетиями, может пойти прахом – прямиком в бюджет вражьего государства! Большей измены и представить нельзя! И месть не заставит себя ждать. С сегодняшнего дня во многих супермаркетах россияне могли прочувствовать новые цены на продукты. По официальным данным, рост цен составил от 2% на хлеб и столько же – на масло. Но, судя по матерным выкрикам с мест, реальное подорожание составило от 20% до 40% - в зависимости от региона. В Омской области за последнюю неделю января бензин подорожал на 50 копеек за литр, а в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях - на 25 копеек. Такая ценовая бомбежка могла бы сойти за ответ вечно гадящей англичанке, но тут к ней присоединились не менее гадливые США, которые также готовят санкции против окружения бункер-стратега. "Дружки Путина больше не смогут использовать своих жен и членов семей, чтобы избегать санкций. Санкции отрежут их от мировой финансовой системы и сделают так, что их семьи больше не смогут наслаждаться привилегией парковки своих денег на западе и посещения элитных западных университетов". После такого заявления надо переименовать в Вашингтон все, что не жалко. И утюжить всей мощью авиапарка.

Хорошо, что хотя бы Макрон готов прийти на помощь и утереть сопли победиссимусу. Вчера, к примеру, телефонный разговор с Путиным нахально продинамил Борис Джонсон, которого в назначенное время лохматили за участие в позорной вечеринке. Но Путин набрал Эммануэля – и вуаля! – тот согласился повисеть на трубке и послушать миролюбивые откровения бункер-страдальца. Чудище наше геополитично, стозевно и дзинь-дзинь. Так что не все еще потеряно: в Елисейском дворце верят в отползания звероящера от украинских границ, так что Париж пока не бомбим. Как и Берлин в Челябинской области.

Хорошо начинается февраль, многообещающе. Шойгу бодрится, Мишустин лоснится, Медведев на стаканах ворочается. Все замерло до решительной отмашки вождя. Напряглось и застыло, трепеща от надежды: а вдруг передумает да и скажет "Вольно! Разойдись!"?..

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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