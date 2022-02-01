Белорусским школьникам удлинили учебный год 1.02.2022, 19:15

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Изменения за собой повлекло подписание Кодекса об образовании.

Учебный год в общеобразовательных школах станет длиннее. Кодекс об образовании предусматривает учебный процесс с 1 сентября по 31 мая, поясняет Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования. Но летом дети не учатся, а вот учителя работают, получают зарплату, ведь сама школа двери не закрывает.

Вот и поднялся вопрос трудового стажа. Сейчас, в новом Кодексе, учебный год продлили до 31 августа, но это не значит, что летом ребята будут сидеть за партой.

А еще новый Кодекс установил конкретные сроки занятий для выпускников 9-х и 11-х классов, сдающих экзамены. Учиться они будут с 1 сентября по 25 мая.

Также стало известно, что белорусские школьники, которые находятся в СИЗО, получат возможность обучаться. Об этом сообщает БелТА.

Новая редакция Кодекса об образовании позволяет выстроить образовательный процесс в следственных изоляторах. Порядок процесса установят дополнительным законодательным актом.

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