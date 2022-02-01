Норвежский суд отказал террористу Брейвику в досрочном освобождении 1.02.2022, 19:53

1,064

В 2012 году суд приговорил его к максимальному сроку лишения свободы.

Окружной суд Телемарка в Норвегии отказался досрочно освободить Андерса Брейвика, передает Norway Today. В 2011 году он совершил два теракта, в результате которых погибли 77 человек.

Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении две недели назад, так как отбыл десять лет из 21 года заключения, отмечает издание.

Прошлое прошение он направил в суд в сентябре 2020 года, после того как отбыл в тюрьме восемь лет. Тогда же Брейвик заявил, что хочет подать иск к Норвегии из-за условий содержания в одиночной камере.

Прокуратура Осло отклонила запрос из-за риска повторного теракта, поэтому его должен был рассматривать суд. В суд прошение передали в августе 2021 года.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик организовал взрыв автомобиля в правительственном квартале в Осло, погибли восемь человек. После этого он поехал в летний молодежный лагерь AUF на острове Утойя и расстрелял 69 человек.

В 2012 году суд приговорил его к максимальному сроку лишения свободы — 21 году. Во время заседания Брейвик называл себя героем, а оглашение приговора слушал с улыбкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».