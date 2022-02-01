Топ-5 самых ожидаемых фильмов февраля 1.02.2022, 20:24

В прокат выходит новый фильм с Дженнифер Лопес и картина по роману Агаты Кристи.

Пришел февраль, последний и самый короткий месяц зимы, который приносит с собой ощущение скорого наступления тепла. А еще он принес с собой новые интересные фильмы, некоторые из которых фанаты ждали не один месяц, пишет «Зеркало недели».

Стоит помнить, что мы живем во времена пандемии, а значит, посещать кинотеатр следует с соблюдением всех карантинных норм. Или же фильмы можно подождать на стриминговых сервисах и посмотреть дома.

«Смерть на Ниле»

Премьера: 10 февраля

Режиссер: Кеннет Брана

В ролях: Галь Гадот, Кеннет Брана, Арми Хаммер и другие

Кеннет Брана возвращается к романам Агаты Кристи, и снова сыграет Эркюля Пуаро (он уже играл сыщика в «Убийстве в Восточном экспрессе»).

Пуаро отправляется в отпуск, это должно быть путешествие на корабле по Нилу. Но отдохнуть не удастся, ведь детективу придется использовать свои ум и проницательность, чтобы раскрыть убийства, которые произойдут здесь.

«Uncharted: Неизведанное»

Премьера: 10 февраля

Режиссер: Рубен Флейшер

В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али и другие

Фильм расскажет историю главного героя игр Uncharted, Нейтана Дрейка. Картина сосредоточится на предыстории к играм, повествуя о похождениях Дрейка и Виктора Салливана.

«Выйду за тебя»

Премьера: 10 февраля

Режиссер: Кэт Койро

В ролях: Оуэн Уилсон, Дженнифер Лопес, Сара Силверман

Накануне свадьбы популярная певица Кэт Валдез узнает, что жених ей изменил. Чтобы отомстить бывшему, девушка соглашается выйти замуж за незнакомца из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Но справятся ли супруги с вызовами семейной жизни?

«Падение Луны»

Премьера: 17 февраля

Режиссер: Роланд Эммерих

В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд

Чудак Хаусмен первым в мире заметил, что Луна по непонятным причинам сошла со своей орбиты. Когда до столкновения с Землей остаются считанные недели, команда отчаянных берется спасать мир. Бывший астронавт Джо Фаулер занимает руководящий пост в NASA. Она единственная, кто поверил Хаусмену, а теперь только он и бывший астронавт Брайан Харперо верят в ее план спасения.

«Дог»

Премьера: 24 февраля

Режиссеры: Ченнинг Татум, Рид Каролин

В ролях: Ченнинг Татум, Акилла Золл, К'Орианка Килчер, Джейн Адамс, Кевин Нэш, Николь Лалиберт

Армейский рейнджер Бриггс после продолжительного перерыва хочет вернуться в службу. Чтобы доказать свою готовность и желание снова стать в ряды войска, ему поручают несложное, но очень ответственное дело. Вскоре должны пройти похороны одного солдата. Его родственники пожелали, чтобы на церемонии присутствовала собака Лулу, вместе с которой он нес службу. Песика придется везти вдоль всего Тихоокеанского побережья. Все бы ничего, но Лулу совсем не хочет взаимодействовать с людьми. Она бросается на всех, беспощадно портит вещи и пытается скрыться.

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