Медицинское начальство Минска отрицает реальность 1.02.2022, 20:25

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Чиновники считают, что белорусы не видят очередей в больницах?

Начальник управления организации медицинской помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Подковыров в интервью агентству «Минск-Новости» рассказал о результатах мониторинга ситуации в столичных поликлиниках 1 февраля. По словам медицинского чиновника, никаких проблем у медиков нет.

Мониторинг, по словам Сергея Подковырова, охватывал 9 медицинских учреждений в разных районах города.

«Посетили поликлиники, включая «красные» зоны для пациентов с температурой, признаками острой респираторной инфекции.

Очередей на улице нет. Все пациенты находятся в здании, в тепле. Более 10-15 человек на четыре рабочих кабинета мы нигде не видели. В среднем это пять-шесть человек на кабинет там, где люди пришли.

Везде достаточно информационных указателей, то есть никто не теряется, все знают, куда идти. Медицинский персонал работает спокойно, делает свое дело, такого, как вчера, лавинообразного спроса нет. Обычная нагрузка», — рассказал Подковыров.

По словам медицинского чиновника, в поликлиниках нет ажиотажа, идет плановая работа:

«На сегодня абсолютно спокойная ситуация, все работает в штатном режиме. Медики знают, что делать, а пациенты приходят и получают необходимую им медицинскую помощь».

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