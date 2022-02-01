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Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии

  • 1.02.2022, 20:37
Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии

Cамую длинную и самую длительную в мире.

Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала рекордные по продолжительности и протяженности молнии, сообщили 1 февраля в Twitter организации. Обе были зафиксированы еще в 2020 году, но рекорд официально подтвердили только сейчас.

Как следует из сообщения, самая большая по протяженности молния зафиксирована 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, она протянулась на 768 километров. Это почти на 60 км превышает прежний рекорд – молнию в Бразилии 31 октября 2018 года.

Самая долгая молния зафиксирована в районе границы Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года, ее продолжительность составила 17,102 секунды. До этого рекордным считался показатель в 16,73 секунды, который был зарегистрирован в Аргентине во время грозы 4 марта 2019 года.

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