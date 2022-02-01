Как режим Лукашенко обходит санкции с помощью партнеров олигарха Воробья 3 1.02.2022, 20:43

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Расследование.

За минувший год поставки белорусских нефтепродуктов через Эстонию выросли почти в три раза. В условиях западных санкций это было невозможно без манипуляций с товарными кодами. Конечными бенефициарами данной схемы стали люди, связанные с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем. Это выяснили программа «Давайте разбираться», центр журналистских расследований Re:Baltica и издание Delfi.ee.

Что за схема?

Поставки нефтепродуктов приносят белорусским властям миллиарды долларов выручки. Ранее около половины товаров направлялось на экспорт через европейские порты. Но с 25 июня 2021 года такие поставки стали формально невозможным. Это произошло после скандальной посадки самолета Ryanair в Минске, когда под

Хотя надо оговориться, что санкциям подверглись ключевые категории нефтепродуктов: бензин, дизель, керосин, мазут. Их классифицируют под товарным кодом 2710. Из данных, которые расследователи получили от Евростата, видно, что уже в июле экспорт нефтепродуктов из Беларуси в ЕС резко сократился.

Но одновременно с этим падением случилось «экспортное чудо». Еще до введения санкций стали стремительно расти поставки в ЕС нефтепродуктов под кодом 2707, который включает, например, масла, бензол, толуол, ксилол, нафталин и прочие, которые не попадают по западные ограничения.

По данным Евростата, за последний год экспорт из Беларуси в ЕС масел под кодом 2707 увеличился втрое – до 1,7 млн тонн. И это при том, что резкое увеличение пришлось уже на последние месяцы 2020 года. Если же сравнить с данными за 2019 год, то это количество увеличилось более чем в четыре с половиной раза за два года. В деньгах за неполный прошлый год «экспортное чудо» оценивается в более полумиллиарда евро. Основной поток поставок приходится на Эстонию.

Знали ли в Эстонии об этих поставках?

В эстонской таможне рассказали, что тщательно проверяют поставки из Беларуси. Проверяются и нефтепродукты, которые не попали под ограничения. Если это необходимо, то таможня берет образцы из этих партий и анализирует их в лабораториях.

«Подобные проверки мы осуществляли уже в этом году. У нас было подозрение, что в предоставленной декларации был отражен неправильный товарный код. Мы проверили, взяли пробы и, к счастью, наши подозрения не оправдались», – сказал представитель Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

В Министерстве иностранных дел Эстонии были удивлены, когда узнали, что основные объемы белорусских нефтепродуктов под кодом 2707 идут через их страну. Позже глава МИД Эва-Мария Лийметс отметила, что «полного эмбарго в отношении Беларуси не было введено, и в таких случаях всегда есть товары и лица, которые не подпадают под действующие санкции».

«Хотя транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию в его нынешнем виде является законным, я полностью согласна с тем, что он плохо выглядит на фоне санкций», – добавила Эва-Мария Лийметс.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила профильным министерствам выяснить, имело ли место злонамеренное нарушение санкций в ходе транзита через Эстонию белорусских нефтепродуктов.

«По теме соблюдения санкций против Беларуси государству высказан серьезный упрек, – рассказала Кая Каллас. – Ситуация выглядит очень плохо, и я отношусь к этому очень серьезно. Принципиальная внешняя политика должна выражаться и в ее применении дома — если мы договорились о санкциях, мы должны их применять, и если появляются пробелы, то нужно их устранять. В противном случае мы умаляем свою собственную убедительность и голос на международной арене».

Кто же стоит за «экспортным чудом»?

Журналисты Delfi узнали, что белорусские нефтепродукты в Эстонию перевозила эстонская компания Merktrans. Под каким товарным кодом они шли, представитель экспедиторской фирмы отказался говорить.

«В 2021 году Merktrans перевез из Беларуси около 1,8 млн тонн наливных грузов, – сказал член правления Merktrans Александр Ковалев. – Это нефтепродукты, не входящие в санкционный список и, в свою очередь, разрешенные к транзиту таможенными органами».

Количество нефтепродуктов, которые перевез Merktrans, почти полностью совпадает с цифрами Евростата по импорту белорусских масел. Кто же стоит за этим перевозчиком?

Расследователи нашли связи этой фирмы с эстонским бизнесменом Алексеем Чульцом, который был давним партнером Николая Воробья – главного белорусского нефтяника, приближенного к властям.

Одна из цепочек связи выглядит следующим образом. Алексей Чулец входит в совет Merktrans. А раньше он был совладельцем этой компании через эстонский холдинг Baltic Sea Bunkering. А Николай Воробей был связан с Merktrans через подконтрольную ему компанию «БелКазТранс». В 2020 году директор дочерней структуры «БелКазТранса» в Москве Алексей Лысенков возглавлял одновременно представительство Merktrans в России.

Николая Воробья также называли основным владельцем «Новой нефтяной компании». Это единственная частная компания, имеющая право на экспорт нефтепродуктов из Беларуси. В октябре 2020-го и январе 2021-го ННК продала более двух миллионов тонн мазута для поставки через эстонский порт Мууга. По информации от участников рынка, одна из компаний, которая выкупила мазут у ННК, называется Tintrade. Ее деятельность также связывают с Алексеем Чульцом.

Николай Воробей попал под санкции ЕС в декабре 2020 года. Позже в черный список угодила и «Новая нефтяная компания». В Брюсселе подозревали, что ННК используется для обхода ограничений.

Чулец занимается транзитным и портовым бизнесом в странах Балтии уже около 30 лет. Совместно с бизнес-партнером Сергеем Пастерсом он владеет эстонским Северным портом Палдиски. Кроме того, им принадлежал рижский терминал B.L.B Baltijas terminals. Через него Беларусь много лет экспортировала нефтепродукты в третьи страны.

В апреле 2021 года холдинговая компания Чульца-Пастерса продала B.L.B Baltijas terminals вышеупомянутому «БелКазТрансу», который до декабря 2020 года принадлежала Воробью. Однако в латвийском реестре юрлиц владельцем значилась белоруска Лидия Ушакова. Она переняла у Воробья «БелКазТранс» ровно за неделю до того, как ЕС включил того в санкционный список.

О ней мало что известно, кроме того, что ранее работала в компаниях Воробья, была партнером другого попавшего под санкции олигарха Алексея Олексина в одном из его и Воробья предприятий («Неонафта») и является совладелицей ресторана «Бруклин» в Минске. Ушакова не ответила на просьбу о комментарии. Впрочем, ее владение терминалом длилось недолго. В сентябре 2021 года он был продан зарегистрированной на Кипре компании, принадлежащей гражданину Азербайджана.

Алексей Чулец свою нынешнюю связь с Николаем Воробьем отрицает:

«После наложения на него санкций предпринимательской деятельности с ним не имею».

Справедливости ради стоит сказать, что белорусские нефтетрейдеры ранее уже промышляли манипуляциями с товарными кодами. Можно вспомнить громкую историю с «растворителями и разбавителями», когда белорусы беспошлинно закупали в России нефтепродукты, а потом продавали их в Европу под видом химической продукции.

Схема просуществовала с начала 2011 до конца 2012 года. Только за 2012 год было поставлено нефтепродуктов на 2,8 млрд долларов. По сравнению с 2011 годом рост составил 77 %. Компания Воробья была одним из участников данной схемы. В 2013 году под давлением российских властей, которые оценивали свои потери от реэкспорта в 1,5 млрд долларов, Беларусь была вынуждена прекратить «растворительную» схему.

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