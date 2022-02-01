Екатерина Снытина стала частью программы солидарности «Друг семьи» 1 1.02.2022, 21:03

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Екатерина Снытина

Она будет финансово помогать родным политзаключенного.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина стала частью программы солидарности «Друг семьи», где человек или организация из любой части мира могут помочь родным политзаключенного, взяв их под опеку на срок от нескольких месяцев до года, передает «Трибуна».

Снытина взяла под свою опеку семью политзаключенного, осужденного на большой срок лишения свободы. На протяжении трех месяцев мама и ребенок получат суммарные выплаты в размере 600 евро.

«Другом семьи я стала потому, что очень важно помогать всем, кто страдает от действий режима. Мы, как общество, обязаны взять на себя заботу о тех, кто в этом нуждается.

Мне прислали список, из которого нужно было выбрать человека, которому я буду помогать. Поэтому я просмотрела их профайлы на politzek.me и, читая истории, и глядя фотографии, просто прислушивалась к тому, что у меня внутри откликается. Я считаю, это важно, тебе должно хотеться помогать в душе.

Этот проект – отличная возможность помочь семьям политзаключенных, я сама участвую практически во всех проектах помощи людям или фондам, которые выкладываю у себя в соцсетях.

Также хочу напомнить, что помогать семьям или донатить – это важно. Но прошу каждого белоруса внутри и за пределами страны просто быть добрее и терпимее друг к другу, не проходить мимо если кому-то нужна помощь, ведь иногда люди нуждаются просто в добром слове или объятии», – сказала Снытина.

Напомним, что Снытина является подписантом письма спортсменов за честные выборы.

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