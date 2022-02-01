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Лукашенко попросил кусочек блокадного хлеба для своих детей

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  • 1.02.2022, 21:04
  • 8,422
Лукашенко попросил кусочек блокадного хлеба для своих детей

Узурпатор демонстрирует удивительное отношение к музейным экспонатам военного периода.

Александр Лукашенко демонстрирует удивительное отношение к музейным экспонатам военного периода.

Сегодня у него прошла встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который привез в Минск «блокадный хлеб», пишет «Фонтанка».

Хлеб будет демонстрироваться в рамках экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в Музее Великой Отечественной войны в Минске.

Лукашенко решил, однако, взять часть этого музейного экспоната себе: «И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу».

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