Лукашенко попросил кусочек блокадного хлеба для своих детей

Лукашенко попросил кусочек блокадного хлеба для своих детей17
- 1.02.2022, 21:04
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Узурпатор демонстрирует удивительное отношение к музейным экспонатам военного периода.
Александр Лукашенко демонстрирует удивительное отношение к музейным экспонатам военного периода.
Сегодня у него прошла встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который привез в Минск «блокадный хлеб», пишет «Фонтанка».
Хлеб будет демонстрироваться в рамках экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в Музее Великой Отечественной войны в Минске.
Лукашенко решил, однако, взять часть этого музейного экспоната себе: «И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу».