Джонсон: Мы активируем санкции в ту минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины 4 1.02.2022, 21:16

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Борис Джонсон

Он подчеркнул, что Британия остается «неуклонным парнтером» Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля во время брифинга в Киеве заявил, что Британия и другие западные страны готовят пакет санкций против России, передает корреспондент издания "Гордон".

"Мы готовим пакет санкций и других мер, которые активируем в ту самую минуту, как нога российкого солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию. Мы это делаем не для того, чтобы показать враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии", – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Великобритания поддерживает право Украины определять, "как править в своей стране и к какой организации присоединяться".

"Сейчас жизненно важно, чтобы Россия сделала шаг назад и выбрала путь дипломатии. И мы будем присоединяться к диалогу, но санкции готовы, мы предоставляем военную помощь, а также стремимся усилить наше сотрудничество в экономике", – отметил премьер.

Джонсон подчеркнул, что Британия остается "неуклонным парнтером" Украины.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения.

1 февраля власти Великобритании объявили, что предоставят Украине дополнительное финансирование в £88 млн ($118 млн) на снижение энергозависимости от РФ.

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