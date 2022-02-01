Могилевские налоговики взялись за магазины с дешевыми одеждой и обувью 3 1.02.2022, 21:23

2,930

«Беллегпром» устраняет конкурентов?

В Могилевской области налоговики проверили, как работают магазины с дешевым товаром — одеждой и обувью. Для этого они прошлись по торговым точкам с мониторингами. Среди нарушений — продажа товара без кассового чека и работа продавцов без трудоустройства. Ранее на магазины с дешевым товаром (особенно с одеждой из Средней Азии) жаловались в «Беллегпроме» — белорусскому товару сложно конкурировать с такой продукцией из-за ее низкой цены, пишет zerkalo.io.

Специалисты инспекции МНС по Могилевской области за 2021 год устроили 90 мониторингов организаций и ИП. В большинстве случаев — 88 — они нашли нарушения. «В условиях либерализации экономики контрольная деятельность налоговых органов осуществляется с использованием мер профилактического и предупредительного характера, в том числе путем проведения мониторинга», — поясняют в инспекции.

Налоговики проверили несколько магазинов с дешевым товаром — одеждой и обувью. К примеру, в Быховском районе с мониторингами пришли в два таких торговых объекта.

Среди найденных нарушений — работа без кассового оборудования при продаже товара за наличные. В одном из магазинов также обнаружили работников, которые не были трудоустроены. Руководству этого торгового объекта «предложили» доплатить подоходный налог с физических лиц.

В Горецком районе налоговики также провели мониторинг в магазине с дешевой обувью и одеждой. Здесь нашли нарушения в работе с кассовым оборудованием — его не использовали при продаже товаров за наличные деньги. Такое нарушение в магазине зафиксировали повторно, поэтому проверяющие выписали штраф в 870 рублей.

Если при мониторинге проверяющие находят недочеты в работе, то они выдают рекомендации, как их устранить. Если же при повторном мониторинге нарушение повторится, то организацию или ИП могут привлечь к административной ответственности. После мониторингов могилевских налоговиков организации и ИП доплатили подоходный налог с физлиц больше чем на 1,3 тысячи рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».